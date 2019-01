Osnabrück. Immer mehr Menschen werden hundert Jahre und älter. Und manche sind auch dann noch richtig fit. So wie die drei Senioren, die die Reihe 37° vorstellt.

Dieser Film lässt gute Laune aufkommen. Naja, ein bisschen Neid auch. Hundert Jahre und älter sind die drei Herrschaften und fitter als so mancher 70-Jährige. Und lebenslustiger. Wenn die drei sich mit Stöcken, Rollator oder Elektromobil auf die Socken machen, ist für Wehwehchen keine Zeit. Herzliches Lachen ist angesagt und wohl nicht nur für die Kamera.

Hermann Körber (100) ist der Junior. Er war Bauer – jetzt beackert er seinen Gemüsegarten. „Ich musste hart arbeiten, aber ich war frei“, sagt er und ist zufrieden mit einem Schnäpschen unterm Nussbaum.

Hilde Lehmann (102) lebt allein in ihrer Berliner Wohnung, kauft ein, kocht, leistet sich nur eine Putzhilfe. Durch Berlin lässt sie sich mit Bus und Bahn fahren, ein bisschen wackelig ist sie schon auf den Beinen. Und trotzdem immer unterwegs – das hält jung.

Das alles toppt Ingeborg Wolf (103). Sie fährt noch Auto – zum Beispiel zum Work-Out im Fitnessstudio. „Unfassbar, wie beweglich sie ist“, sagt ihr Trainer. „Je mehr ich vorhabe, desto besser funktioniere ich“, sagt sie.

Manches an dem Film ist unnötig inszeniert. Etwa, wenn Hermann Körber und Gattin zu dem Platz gefahren werden, wo sie sich vor 70 Jahren zum ersten Mal sahen. Oder wenn Hilde Lehmann zum Eisenbahnfest in ihren Heimatort kutschiert wird. Hätte nicht sein müssen. Die drei 100plusse sind auch so eindrucksvoll genug.

Vier von sechs Sternen

37°: Mit 100 ist noch nicht Schluss. Alt aber nicht von gestern. Am Dienstag, 22. Januar 2019, um 22.15 Uhr im ZDF