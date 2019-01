Grimme-Preis: Youtube Premium macht sich bezahlt

Osnabrück. Mit „LeFloid vs The World“ und „Neuland“ sind erstmals Youtube-Produktionen für den Grimme-Preis nominiert worden. Damit rentiert sich das Bezahlmodell Youtube Premium für die Videoplattform. Ein Kommentar.

Fernsehen ist längst nicht mehr bloß das, was auf privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern läuft. Diesen Paradigmenwechsel hat die Grimme-Jury erkannt und nominiert auch Internet-Sendungen für die Preisverleihung. Zu Recht: Auf Streaming-Plattformen laufen viele hochwertige Formate, die häufig großes popkulturelles Interesse erzeugen.

Mit „LeFloid vs The World“ und „Neuland“ sind erstmals Youtube-Produktionen für den Grimme-Preis nominiert worden. Damit macht sich der Schritt, die Videoplattform immer weiter zu professionalisieren und mit kostenpflichtigen Eigenproduktionen in Konkurrenz zu Netflix und Amazon Prime zu stellen, bezahlt. Youtube hat bei der Grimme-Nominierung diese Konkurrenten ausgestochen.

Dass die Plattform mit LeFloid und Phil Laude auf deutsche Youtube-Größen setzt, war also eine gute Entscheidung. Laudes Comedy-Sendung hat Meta-Humor und überrascht mit David Hasselhoff als Star-Gast. Im Reportageformat „LeFloid vs The World“ geht Florian „LeFloid“ Diedrich auf Weltreise und bereitet Themen rund um Politik und Bildung für das Youtube-Publikum auf. Bildung auf Youtube ist nicht neu, es gibt dort aber auch eine Menge Unsinn. Die Sendung zeigt, dass ernsthafte Inhalte im kostenpflichtigen Programm der Plattform stecken. Die Nominierung könnte Anstoß geben, dies auszubauen.