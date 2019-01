Osnabrück. „Wie vom Blitz getroffen“ (Arte, Freitag, 20.15 Uhr) erweist sich als äußerst charmant inszeniertes Selbstfindungsdrama im Mantel eines Liebesfilmes ohne Kitsch und Klischees.

Der zwanzigjährige Kevin (Benjamin Voisin) weiß noch nicht so richtig, was er mit seinem Leben anfangen will. Auf keinen Fall möchte er jedoch in den kleinen Handwerksbetrieb seines Vaters (Eric Paul) einsteigen. Der hält seinen Sohn ohnehin für einen Träumer und Versager.

Als Kevin jedoch von der Showreiterin Alice (Margot Bancilhon) angefahren und angelächelt wird, ist es um ihn geschehen. Um ihr nahe zu sein, sattelt er auf und lernt heimlich, auf einem „geliehenen“ Pferd zu voltigieren.

Tatsächlich bekommt er einen Job in Alices Reitzirkus. Aber irgendwie hat Kevin die Rechnung ohne deren Chef und Freund Jean gemacht.

In seinem Film „Wie vom Blitz getroffen“ gelingt Regisseur und Koautor Alain Tasma (mit Pierre Grillet) eine äußerst charmant erzählte und mit viel Humor inszenierte Selbstfindungsgeschichte im Mantel eines Liebesfilms, der völlig frei von Kitsch und Klischees daherkommt.

Stattdessen thematisiert Tasma, wie sich Kevin mehr und mehr von seinen Freunden entfremdet und sogar seine langjährige Freundschaft zu seiner ehemaligen Mitschülerin Julius (Aloïse Sauvage) aufs Spiel setzt, die in ihm offenbar mehr als nur einen Kumpel sieht. Aber nein – der Film endet trotzdem nicht so, wie man denkt. Klasse!

Wertung: 6 von 6 Sternen.

