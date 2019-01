Osnabrück. Zum zweiten Mal ermittelt Fritzi Haberlandt in der Rolle der verschrobenen Kommissarin Maxxi Schweiger. Im Gespräch mit unserer Redaktion verrät die beliebte Schauspielerin auch ihr Interesse für die Weimarer Republik und warum die Serie „Babylon Berlin“ für sie beinahe so etwas wie eine Familienproduktion ist.

Keine Ruh' im Gasthof Waldesruh. Gerade noch hat sich Koch Jan einen handfesten Streit mit seinem Küchenchef (Dirk Borchardt) geliefert. Dann liegt er auch schon tot im Abfallcontainer. Mit gebrochenem Genick und einem Messer zwischen den Beinen. Wer macht denn so was?

Vor anderthalb Jahren war Fritzi Haberlandt zum ersten Mal in der sympathisch-verschrobenen Rolle der Kommissarin Maxxie Schweiger zu sehen. „Der Chef ist tot“, hieß der Schmunzelkrimi. Mit der Fortsetzung „Der Koch ist tot“ erhält die Produktion nun den Reihentitel „Mord geht immer“. Muss man als Zuschauer eigentlich den ersten Teil kennen, um den zweiten Fall verstehen zu können?

„Nein. Überhaupt nicht“, antwortet Fritzi Haberlandt im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das erklärt sich alles von selbst.“ Nur eine Änderung gibt es bei der Figur der Maxxie. „Sie hat sich die Haare abgeschnitten! Aber das musste sie auch, weil das ihre Darstellerin auch gemacht hat“, sagt Haberlandt mit einem Lachen. Ihre Rolle in „Deutschland 86“ erforderte halt kürzere Haare. Und für die Dreharbeiten von „Babylon Berlin“ müssen sie nun wieder wachsen. Aber das sei ja „im Leben einer Schauspielerin sozusagen immer wieder ein Thema mit diesen Haaren“.

Trotz zahlreicher Verpflichtungen für Film und Fernsehen nimmt sich Haberlandt auch noch Zeit für Bühnenauftritte. Mit Irmgard Keuns „Das kunstseidene Mädchen“ war sie auf Tournee, wobei der Roman für sie auch eine Herzensangelegenheit darstellt. Unter anderem wegen der Tatsache, „dass die Irmgard Keun so ungerecht behandelt wurde, lange Jahre vergessen wurde und so schlecht gelebt hat, obwohl sie so ein großes Talent war“, wie Haberlandt bedauert. „Das möchte ich mit meinen Aufführungen auch wieder ein wenig gutmachen, dass sie jetzt wieder gehört wird und die Leute denken – Mensch, das ist ja ein toller Text. Wer ist diese Frau?“

Dabei fällt auf, dass Keuns Roman genauso wie „Babylon Berlin“ im Berlin zur Zeit der Weimarer Republik spielen. Übt diese Zeit eine besondere Faszination auf Haberlandt aus? Da muss sie nicht lange nachdenken. „Absolut!“, antwortet sie spontan und erläutert auch gleich, warum: „Ich beschäftige mich als gebürtige Berlinerin schon immer mit dieser Zeit, diesem Berlin der 20er und 30er Jahre. Davon, was vor den Nazis, vor dem Dritten Reich war, komme ich auch nie los. Wie Berlin da gelebt hat, was das für eine Gesellschaft war. Welche reichhaltige Kunst und Kultur wir da hatten. Wie die Frauen anders gestellt waren. Und dass das dann alles kaputt gegangen ist. Das ist so deprimierend! Ich kann diese Depression nur damit bekämpfen, indem ich mich ganz viel damit beschäftige.“

Auf die Frage, inwieweit man Vergleiche zwischen der Weimarer Republik und unserer Zeit ziehen kann, reagiert sie nachdenklich. „Das ist schwer zu sagen“, sagt sie. „Ich denke, diese Zerrissenheit von heute, dass die Meinungen so weit auseinandergehen, das ist sicher etwas sehr Gefährliches, das es damals auch gab. Aber es ist natürlich heute eine andere Zeit. Es ist wichtig zu wissen, wo das damals hingeführt hat, als man dachte, naja – das wird schon wieder. Aber es wurde halt gar nicht. Und da finde ich es schon wichtig, zu mahnen. Aber ich denke, vergleichen kann man das jetzt nicht.“

Für die neue Staffel von „Bablyon Berlin“ steht Haberlandt noch bis Ende April vor der Kamera. Für sie sind die Dreharbeiten für die Kult-Serie beinahe so etwas wie eine „vollständige Familienproduktion“, wie sie beiläufig erwähnt. Ihr Lebenspartner Henk Handloegten ist einer der drei Regisseure. Und Bruder Philipp Haberlandt ist auch noch an der Kamera. „Ein totaler Glücksfall!“

„Mord geht immer – Der Koch ist tot“. ZDF, Mittwoch, 23. Januar, 20.15 Uhr.