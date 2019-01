Berlin. Die Rosenzeremonie fällt aus; dafür gewährt RTL einen Ausblick auf den ersten Kuss. Folge 3 beim „Bachelor 2019“.

Zwei Frauen gehen, eine kommt – und alle, die am Ende noch da sind, kriegen eine Rose von Andrej. Eine turbulente Woche liegt hinter dem Bachelor.



Die Rosenzeremonie fällt aus

Der Bachelor hat rote Augen. „Eine Rosenzeremonie, wie wir sie sonst kennen, kann es heute für mich nicht geben“, sagt er in der dritten Nacht der Rosen – und schafft einen Präzedenzfall: Statt jede Frau einzeln zu sich zu bitten, gibt Andrej einfach allen eine Blume. Wie viele es sind, weiß zu diesem Zeitpunkt keiner mehr genau. Die Lage ist unübersichtlich: Nathalie und Luisa waren zwischenzeitig freiwillig ausgeschieden, Nadine ist zurück aus dem Krankenlager, und RTL hat eine weitere Nachrück-Kandidatin eingeschleust.

Sina – noch eine Neue beim Bachelor

Die heißt Sina, und wird dem Bachelor mitten in einen Kuschelabend mit Eva geschickt. Der schräge Regieeinfall setzte einem Zweier-Date die Krone auf, das schon befremdlich angefangen hatte – und zwar mit einer Massage im Spa, bei der sich Eva sich als Liebhaberin schöner Füße um Kopf und Kragen geredet hat. In ihrem Fall will das was heißen. Meistens grinst sie ja nur leer oder gibt käsige Floskeln von sich – bei Männern beispielsweise steht sie auf „Ehrlichkeit, Respekt und Treue“. Was macht sie dann im Reality-Fernsehen, möchte man fragen.

Nur angucken, nicht anfassen!

Dass in dieser Staffel nicht nur immer neue Frauen kommen, sondern auch erfreulich viele von selbst gehen, löst in der Lady-Villa falsches Mitgefühl aus. Eine Kandidatin nach der anderen tätschelt dem Bachelor den Nacken; bis Kimberley sich über das allgemeine Herumfingern beschwert. Dabei hatte sie nicht mal gesehen, wie Ernestine Andrejs Brust gepiekt und ihm die Haare gewuschelt hat. Der Griff ins Haar, das kennt er schon, sagt der Bachelor danach. Das klingt nach dem Stoßseufzer des Dunkelhäutigen, dem einmal zu oft in die Naturkrause gefasst wurde. Die freundliche Geduld ehrt ihn. Aber nicht nur ihn, sondern auch Nathalia: Die hatte der Bachelor vorher über das südländische Temperament in ihrem Blut ausgefragt. Der Lapsus schleicht sich eben bei allen leicht ein.

Nächste Woche kommt der erste Kuss

Geküsst hat der Bachelor auch in der dritten Woche noch keine: Weder Eva noch Vanessa, die nach dem Gruppenausritt länger bleibt, mit Andrej dann aber nur junge Schildkröten ins Meer setzt. Jennifer, derzeit von allen Frauen als verliebteste Kandidatin gehandelt, hat eine These dazu: Mit dem ersten Kuss dauert es noch, sagt sie im Interview. Und dabei lächelt sie, als würde sie die Vorschau am Ende der Folge schon kennen. Da sieht man nämlich, dass sie selbst in der nächsten Woche den ersten Kuss kriegt.

Eine andere Einstellung zeigt in verstörender Beiläufigkeit, wie mehrere Personen aus einer Art Gondel in schreiend eine Bergschlucht stürzen. Offenbar ist eine der „Bachelor“ -Challenges schiefgegangen. Wollen wir hoffen, dass alle es überlebt haben. Sonst muss die Rosenzeremonie, wie wir sie kennen, gleich noch einmal ausfallen.

