Osnabrück. Das Sandmännchen wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Am Freitag, 18. Januar, startet das Jubiläumsprogramm bei Kika, MDR und RBB.

„Um 18.55 Uhr kommt unser Sandmännchen und wird den kleinen Zuschauern Gute Nacht sagen.“ Mit diesen Worten kündigte die Fernsehansagerin Käthe Zille am 22. November 1959 den ersten Auftritt des künftigen Fernsehlieblings im ostdeutschen Fernsehen an. Zum 60. Geburtstag plant der federführende Rundfunk Berlin-Brandenburg gemeinsam mit den koproduzierenden Sendern MDR und NDR sowie weiteren Partnern ein Programm rund um das Jubiläum. Als Highlight wurde außerdem erstmals seit 1991 eine neue Staffel „Pittiplatsch" produziert. Die 13 neuen Folgen um den frechen braunen Kobold und seine Freunde Schnatterinchen und Moppi werden zum Jubiläum im November 2019 ausgestrahlt.



Wie alles begann...

„Abendgrüße“ hatte der Deutsche Fernsehfunk bereits seit 1958 gesendet, aber ohne Sandmännchen. Im Hörfunk trat der Sandmann jedoch schon seit 1956 auf. Als das Gerücht ging, der westdeutsche SFB habe ein Sandmännchen in Planung, entwickelten die Fernsehmacher in Berlin-Adlershof unter Hochdruck „Unser Sandmännchen“ und gewannen den Wettlauf Regisseur, Autor, Puppen- und Szenenbildner Gerhard Behrendt schuf die bärtige Figur mit der Mütze nach dem Vorbild der Märchenfigur „Der Sandmann“ von Hans Christian Andersen. Die bekannte Melodie „Sandmann, lieber Sandmann…“ stammt aus der Feder des Komponisten und Musikredakteurs Wolfgang Richter. Am Telefon habe Autor Walter Krumbach ihm den Text diktiert, und in drei Stunden sei die Titelmusik fertig gewesen, so geht die Legende. Als dritter Vater des Sandmännchens kann der Fahrzeugbauer Harald Serowski angesehen werden, der für den abwechslungsreichen Fuhrpark des kleinen Einschlafbeauftragten verantwortlich zeichnete. Serowski, der 2005 im Alter von 76 Jahren verstarb, hat als erster Trickszenenbildner im Trickfilmstudio des Deutschen Fernsehfunks für das Sandmännchen über 1000 Szenenbilder und 200 Fahrzeuge entworfen, sowie einige der Tiere, die in den Trickfilmen auftreten.

... und wie es fast endete

Ende 1991 stellte der Deutsche Fernsehfunk seine Tätigkeit ein. Damit schien auch das Sandmännchen vor der Absetzung zu stehen. Doch dank des Widerstands seiner Zuschauer wurde die Abwicklung des Traumsandstreuers verhindert. Nur die zweite Strophe des ursprünglichen Liedes musste weichen, da darin der Fernsehfunk erwähnt wird. 1992 gründete sich die „Sandmannstudio Trickfilm GmbH“, die heute im „gläsernen Sandmannstudio“ in Potsdam Babelsberg auf dem Filmpark-Gelände Trickfilme herstellt. Seit 1999 entstehen diese allerdings nicht mehr in der aufwändigen Stop-Motion-Technik, sondern mit Computeranimation. Über eine Million Zuschauer lassen sich nach Angaben der ARD Abend für Abend den Traumsand vom Sandmännchen bringen. Rund eine Million Mal wurde bisher auch die barrierefreie Ausgabe des Sandmännchens mit Gebärdensprache abgerufen, die es seit April 2017 gibt. Die Beauftragte der Bundesregierung für Belange von Menschen mit Behinderungen, Verena Bentele, sagt dazu: „Mich freut besonders, dass beim Sandmann gehörlose Kinder und Jugendliche vor der Kamera gebärden und auch, dass das Produktionsteam gehörlos ist.“ Zudem gibt es das Sandmännchen natürlich ganz zeitgemäß auch als App für mobile Endgeräte.

Das Jubiläumsprogramm 2019 beginnt mit der Premiere der neuen, siebenteiligen Sandmannreihe vom kleinen Drachen "Kalle Kuchenzahn“ am heutigen Freitag, den 18. Januar im Kika (18.50 Uhr), MDR (18.54 Uhr) und RBB (17.55 Uhr). Kalle, gestaltet im Stil einer animierten Collage, liebt Kuchen und ist unter Anderem mit einer Schildkröte namens Olsen befreundet. Produzentin Janine Baumeister engagierte für "Kalle Kuchenzahn“ den Kinderbuchautor und Musiker Kai Lüftel.