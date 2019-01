Zain (Zain Al Rafeea, vorne) zieht mit seinen Geschwistern durch die Straßen der Armutsviertel von Beirut. "Capernaum - Stadt der Hoffnung". Ab Donnerstag neu im Kino. Cinema Arthouse. Foto: Alamode Film.

Osnabrück. In ihrem neuen und vielfach preisgekrönten Film „Capernaum – Stadt der Hoffnung“ gelingt Regisseurin Nadine Labaki in semidokumentarischen Bildern das mitreißende Porträt einer von bitterer Armut geprägten Kindheit in Beirut.