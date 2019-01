Osnabrück. Die vierteilige Arte-Dokumentationsreihe „Wahre Geschichte“ erweckt im Titel und auch im Prolog den fatalen Eindruck, die bisherige Geschichtsschreibung müsse korrigiert werden. Aber es geht dann doch „nur“ um eine Aufarbeitung mehr oder weniger bekannter historischer Details von Hitler bis Deng Xiaoping.

War Adolf Hitler tatsächlich der „GröFaZ“, der „Größte Feldherr aller Zeiten“, als der er bespöttelt und gefürchtet wurde? Vor allen Dingen der „Blitzkrieg“ gegen Frankreich im Jahr 1940 hatte dem verbrecherischen Diktator des Deutschen Reiches diesen inoffiziellen Titel eingebracht. Dabei, welch Überraschung, stammen die Angriffspläne gar nicht von Hitler selbst, sondern von einem gewissen Fritz-Erich von Lewinski, genannt von Manstein.

Was eigentlich auch allgemein bekannt ist und mit einfachsten Suchanfragen auf allerlei Internet-Seiten nachgeschlagen und sogar intensiv vertieft werden kann. Genauso wie die Tatsache, dass der Massenmörder Hitler in seinem Größenwahn letztendlich dafür verantwortlich war, dass 1945 ganz Europa in Schutt und Asche lag.

Braucht es für derlei simple Erkenntnisse, die dann auch noch in das banale Schlussresümee gipfeln, dass sich der „Amateurstratege aus Braunau […] als Dilettant [entpuppte] und sein Land in den Abgrund“ führte, tatsächlich eine weitere Dokumentation? Bei Arte, jenem Sender, dem wir unzählige herausragende Dokumentationen aus allen gesellschaftshistorischen, naturwissenschaftlichen und sonstigen Bereichen zu verdanken haben, scheint man tatsächlich dieser Meinung zu sein. Was aber nicht der eigentlich ärgerliche Punkt an einer insgesamt vierteiligen Dokumentationsreihe ist, die diesen und kommenden Dienstag zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird.

„Wahre Geschichte“, nennt der deutsch-französische Sender Arte auf Deutsch die Reihe, die im Original „Les coulisses de l'histoire“ heißt und im Vorspann mit „Geschehen, neu gesehen“ untertitelt wird. So weit, so gut. Es kann ja nie schaden, einen Perspektivenwechsel zwecks Erkenntnisgewinns einzunehmen. Aber bereits der erste im Off geäußerte Satz, der jeder der vier Episoden vorangestellt wird, dürfte nicht nur zahlreiche Historiker mit Volldampf auf die Palme bringen.

„Geschichte ist keine exakte Wissenschaft“, heißt es da ein- und irreführend. Sie sei „nicht in Stein gemeißelt“, weswegen „vermeintliche Gewissheiten infrage gestellt und Fakten aus neuer Perspektive betrachtet werden“ müssten. Ist also doch alles nur Lug und Trug? Natürlich nicht.

Geschichtsschreibung, wie alle anderen Wissenschaften auch, erlebt natürlich Veränderung dank neuer Erkenntnisse, dank neuer Funde, dank Fortschritt in der Forschung. Aber nicht durch disruptive Verunsicherung, wie sie hier mit einer pauschal verallgemeinernden Einleitung in „Wahre Geschichte“ angestoßen und dann doch nicht begründet wird.

Es sind letztendlich vielfach doch nur längst bekannte Fakten und teils anekdotische Randereignisse, die hier zu einem letztendlich gar nicht mal so neuen Geschichtsbild aufgebauscht werden. Der Marshallplan war gar nicht so uneigennützig, wie es angeblich die ganze Welt bis heute glaubt? Geschenkt. Die Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki waren nicht die alleinigen Gründe für Japans Kapitulation? Hätte man auch so drauf kommen können. Und nicht Mao, sondern Deng Xiaoping könnte als wahre Wegbereiter des modernen Chinas gelten? Auch schon mal gehört.

Zur schwachen inhaltlichen Ausrichtung gesellen sich dann auch formale Schwächen. Die Filme bestehen ausschließlich aus zusammengeschnittenen Archivmaterialien, von denen man als Zuschauer nicht immer weiß, ob diese Archivbilder tatsächlich das zeigen, was sie zu zeigen vorgeben. Es gibt weder Zeitzeugen- noch Expertenaussagen. So dass man als Zuschauer das, was im Off erzählt wird, glauben kann oder auch nicht. Von Arte ist man im Bereich der Dokumentation deutlich Besseres gewohnt.

"Wahre Geschichte". Arte, Di., 22.+29. Januar, jeweils 2 Episoden ab 20.15 Uhr.