Osnabrück. Der sprunghaft inszenierte und arg in die Länge gezogene Zweiteiler „Alistair MacLeans Air Force One is Down“ (Tele5, Freitag, 20.15 Uhr) ist allenfalls wegen diverser Akteure aus Kultfilmen und -serien wie Linda Hamilton („Terminator“) interessant.

Nach vielen Jahren gelingt es Captain Markey (Jeremy Sisto) endlich, den serbischen Kriegsverbrecher Dragutin (Rupert Graves, „Sherlock“) vor Gericht zu bringen. Aber trotz Hochsicherheitsgefängnis in Den Haag gelingt es Dragutin im Handumdrehen, seinen Ausbruch, seine Rache und noch Schlimmeres zu planen. Erst wird die US-amerikanische Präsidentin Rowntree (Linda Hamilton, „Terminator“) von Bord der Air Force One entführt, um den Häftling freizupressen. Dann will der Serbe „Europa das Herz ausreißen“. Zum Glück sind eine Nahkampf erprobte Journalistin (Emilie de Ravin, „Lost“), ein britischer Diplomat und natürlich Captain Markey dem Kriegstreiber auf den Fersen.

Der nach einer Idee von Thriller-Autor Alistair MacLean frei adaptierte Zweiteiler „Air Force One is Down“ hat leider nur in den seltensten Momenten das Zeug zum Thriller. Regisseurin Cilla Ware bemüht sich nach dem Drehbuch von John Denis und Niall Leonard krampfhaft um eine wendungsreiche Story, die sich aber als sprunghaftes und arg in die Länge gezogenes Hin-und-her zwischen Jägern und Gejagten entpuppt. Schade um die interessante Besetzung mit diversen Akteuren aus Kultfilmen und -serien, zu denen des weiteren auch noch Ken Duken („Parfum“) zählt.

Wertung: 3 von 6 Sternen.

„Alistair MacLean's Air Force One is Down“. Tele 5, Freitag, 18. Januar, 20.15 Uhr.