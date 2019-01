Osnabrück. Eine Schildkröte und schicksalhafte Fügungen prägen die neue Folge der beliebten Krimikomödienreihe.

Die erste Folge der beliebten Krimikomödienreihe nach der Offenbarung von Hauke Jacobs Doppellebens punktet mit schrägen Situationen und einer exzellenten Episodenhauptdarstellerin Rosa Enskat. Die verriet im Gespräch mit unserer Redaktion, was sie an der Rolle und am Zusammenspiel mit Hinnerk Schönemann reizte.

Die Katze ist aus dem Sack. Seit der letzten Folge wissen Lona und Jule Bescheid. Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) hat einst als verdeckter Ermittler gearbeitet und seine Tätigkeit als Tierarzt in Schwanitz war nur Tarnung. Das Ende der Reihe? Mitnichten. „Jetzt, wo Hauke Jacobs sich nicht mehr als verdeckter Ermittler verstecken muss, birgt die Figur großes Entwicklungspotential. Da ist noch viel Luft nach oben! Ich kann jetzt schon so viel verraten: Es wird sehr spannend und es wird sich alles dramatisch verändern“, merkt Schönemann an.

Es kann also mit den launigen Krimikomödien von der Ostsee weitergehen. Und mit der neuen Folge gelingt der Reihe gleich ein Knaller, was vor allem an der Episodenhauptdarstellerin Rosa Enskat liegt. Henny Reents, die die Dorfpolizistin Lona Vogt spielt, urteilt über den Film: „Ich finde, „Frau Irmler“ besticht durch ihre vielen absurden und tragisch-komischen Momente und durch die unglaublich zauberhafte Darstellung von Rosa Enskat alias Frau Irmler. Ich finde, dass es einer der stärksten „Nord bei Nordwest“-Folgen geworden ist.“

Frau Irmler (Rosa Enskat) bei der Arbeit. Foto: NDR/ARD Degeto/Gordon Timpen



Innenkaleidoskop



Eine Schildkröte spielt in der eine wesentliche Rolle. Sie ist letztlich Auslöser dafür, dass die in ihrem Leben seit Jahren gedemütigte Frau Irmler ungeahnte kriminelle Energie entwickelt und sich das Stückchen Glück holen will, auf welches sie ihres Erachtens jetzt Anspruch hat. Und so sehen wir die merkwürdig verkniffen wirkende Frau Irmler Suppe auftragen. Ihr Mann aber sitzt mit einer Heckenschere durch die Halsschlagader am Mittagstisch. Der Beginn ihres makaberen Werkes. „Wenn man so ein wunderbares Kostüm anbekommt, in so einer Wohnung steht und dann so einen Text hat – dann braucht man eigentlich gar nicht mehr viel spielen. Es spielt sich von selbst“, verrät die passionierte Theaterschauspielerin Rosa Enskat bescheiden im Gespräch mit unserer Redaktion. „Oft hat man im Theater stärkere Texte zur Verfügung. Weltliteratur. Und man hält sich in einer Gruppe auf. Was ich am Film besonders mag, ist dieser Moment. Den hat man aber auch nicht immer. Bei Frau Irmler war er. Wahrhaftig und nicht geübt. Aber oft hat man beim Fernsehen nicht so tolle Stoffe.“

Den Stoff hat Niels Holle verfasst und der verknüpft gekonnt einen Entführungsfall mit dem Schicksal von Frau Irmler. Wie immer in dieser Reihe geht es nicht um realistische Polizeiarbeit, sondern um Situationen und Stimmungen. Die werden von Holle geschaffen und von Regisseur Felix Herzogenrath adäquat umgesetzt. Es ist eine Krimikomödie mit Tiefe. Findet auch Enskat: „Absolut. Ich bin Frau Irmler sehr dankbar für dieses Innenkaleidoskop, was ich spielen konnte. Das waren jetzt keine klassischen Texte, aber es war sehr reich zu spielen. Diese leichte Spur der Übertreibung…" Eine Rolle, wo man auf der einen Seite dem Affen Zucker gäbe, auf der anderen aber die Handbremse anziehe.

Spielkind Schönemann



Die Rolle hat der großartig agierenden Rosa Enskat viel Freude gemacht. „Im Prinzip bleibt man da ganz bei sich. Man muss nicht viele Kollegen „bespielen“, sondern man darf nur mit sich und seinem Innenleben was veranstalten. Das fand ich sehr schön. Ich habe das Drehbuch geliebt und fand es schlüssig, dass, wenn man so ein Leben führt und in so einer Trostlosigkeit gefangen ist, derart endet.“

Besonderen gefreut hat sich Rosa Enskat über die Zusammenarbeit mit Hinnerk Schönemann. „Ich habe schon vier- oder fünfmal mit Hinnerk gearbeitet. Was ich an ihm so schätze: Er ist ein Spielkind. Ein wacher Schauspieler, bei dem man wirklich auf alles gefasst sein muss, weil er sich zwar in seiner Rolle bewegt, aber durchaus auch mal mit dem Text spielt. Man muss als sein Gegenüber immer aufpassen, was ihm gerade einfällt. Das macht riesigen Spaß, weil man dann einen lebendigen Moment bekommt. Nicht abgesprochen, geklärt oder geprobt. Kein: Was machst Du jetzt, damit ich gleich was machen kann. Hinnerk atmet und lebt mit jedem mit, der vor ihm steht. Dazu kommt bei Hinnerk sein „stranger“ Humor. Man lacht sich wirklich schlapp mit ihm.“

Rosa Enskat aber veredelt mit ihrem Spiel eine Folge, die beweist, welches Potential in der beliebten Reihe mit ihren Figuren steckt. „Nord bei Nordwest“ bietet mehr als billige Komik im Krimiformat. Bleibt zum Schluss an Rosa Enskat die Frage, wie das Zusammenspiel mit einer Schildkröte ist? „Ich wusste nicht, wenn ich die jetzt anfasse oder sie den Kopf rausstreckt – was macht das. Ich habe sie gehalten wie ein Accessoire. Sieht nicht sehr gekonnt aus.“ Doch, Frau Enskat!

Nord bei Nordwest – Frau Irmler; Donnerstag 10. Januar 2019, 20.15 Uhr, Das Erste