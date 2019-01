Hamburg. Marie Kondo ist eine Ikone in Sachen Ordnung und Aufräumen. Netflix-Nutzer können der Japanerin nun dabei zusehen, wie sie zugemüllte Haushalte auf Vordermann bringt. Dabei geht es oft hoch emotional zu.

Marie Kondo liebt Ordnung und Aufräumen. Die japanische Autorin hat drei Bücher zu diesen Themen geschrieben; sie wurden in mehrere Sprachen übersetzt, rund sieben Millionen Menschen haben sie bereits gekauft. Nun hat die Ordnungshüterin eine eigene Serie beim Streamingdienst Netflix bekommen. (Weiterlesen: Spannend und lustig – Top-Serien für einen Marathon)

In "Aufräumen mit Marie Kondo" sehen Zuschauer in acht Folgen, wie die Asiatin teils chaotische Zustände in Wohnungen und Häusern auflöst. Emotional aufgelöst sind in der Regel auch die Bewohner der zugemüllten Wohnungen. Doch vor den Emotionen kommt die Arbeit. Zunächst wird gesammelt und sortiert, alles kommt auf Haufen. Marie Kondo empfiehlt die Reihenfolge: Kleidung, Bücher, Papiere, Kleinkram und Erinnerungsstücke. Einen Platz im Heim behält nur, was nach kurzer Prüfung einen persönlichen Wert hat und die Menschen glücklich macht.

Besonders der Abschied von bestimmten Dingen treibt den Teilnehmern der Sendung immer wieder die Tränen in die Augen. Marie Kondo selbst ist dagegen praktisch immer gut drauf: Voller Freude und teils klatschend hüpft sie munter durch Berge fremder Wäsche, Krimskrams und Papier. (Weiterlesen: Thrillerserie „You“ auf Netflix – wenn der Stalker zum Helden wird)



Die Sachen, die das große Ausmisten überstehen, werden nicht einfach nur zurück in die Schränke geräumt, denn auch dafür hat Kondo ein System. Kleidung wird nach einer Falttechnik zusammengelegt. Wie kleine Rollen stehen T-Shirts, Hemden, Socken und Co. anschließend in Schränken und Schubladen aufgestellt – nach Farben sortiert.

Wer mit Esoterik nichts anfangen kann, wird mit "Aufräumen mit Marie Kondo" ab und an seine Probleme haben; etwa dann, wenn die Japanerin ein neues Chaos-Haus vor ihrer Tätigkeit an einem "Energieort" begrüßt, wenn sie davon spricht, dass Socken nach dem Tragen und Waschen eine Ruhephase brauchen oder sie die Ordnungssuchenden beim Ausmisten bittet, sich bei Gegenständen zu bedanken, bevor diese in die Mülltonne wandern.



In der Psychologie gilt es als erwiesen, dass Aufräumen und Putzen positive Effekte auf die innere Ordnung und das Seelenleben haben kann. Marie Kondo zielt mit ihrem System aber auch auf einen bewussteren Konsum und Besitz ab. Frei nach dem Motto: Weniger ist mehr. (Weiterlesen: Netflix warnt Nutzer vor der "Bird-Box-Challenge")