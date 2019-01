Osnabrück. Was ist aus den Themen geworden, denen „ZDF Zoom“ 2018 auf den Grund gegangen ist? Dieser Frage geht „Nachgezoomt 2019“ nach.

In den Dokumentationen der Reihe „ZDF Zoom“ will der Sender Missstände aufdecken und über große Themen berichten, ebenso wie über solche, die nur selten in den Nachrichten berücksichtigt werden. Dabei kommen in den Beiträgen immer auch Betroffene zu Wort.

In „Nachgezoomt“ klingeln die Dokumentarfilmer noch einmal bei ihnen und fragen, wie es ihnen geht und ob sich nach dem Fernsehbeitrag ihre Situation verändert hat. „Es geht um einen Rückblick auf die Themen insgesamt und um die Versprechen von Politikern und Unternehmen“, sagt Nina Behlendorf. Zusammen mit ihrem Kollegen Nicolai Piechota hat die ZDF-Redakteurin vier Beiträge aus 2018 herausgesucht und die verantwortlichen Dokumentarfilmer noch einmal losgeschickt, um den aktuellen Stand zusammenzutragen.

Bundesweit in den Schlagzeilen ist seit einiger Zeit Vonovia. Es ist einer der größten oder sogar der größte private Vermieter Deutschlands. „ZDF Zoom“ schreibt dem Unternehmen bundesweit 350.000 Wohnungen zu, andere Quellen sprechen von 485.000 verwalteten Wohnungen.

Gegen das Unternehmen haben bundesweit verschiedene Mieter geklagt, weil ihre Mieten stark erhöht wurden oder erhöht werden sollen. Oftmals nennt Vonovia Modernisierungen als Grund für die Mieterhöhungen. Die Crux: Reparaturkosten dürfen Vermieter nicht auf die Miete umlegen – Modernisierungskosten anteilmäßig aber schon.

Der Rentnerin Renate Mühlhaus hat der Bericht im ZDF etwas gebracht: Ursprünglich sollte die 85-Jährige monatlich 180 Euro mehr Miete an die Vonovia zahlen. Nachdem die Sendung gezeigt worden war, ruderte das Unternehmen zurück und minderte den Mietaufschlag, der jetzt nur noch 40,13 Euro beträgt. In einem anderen Fall weicht die Vonovia ebenfalls dem Druck und erklärt laut ZDF: „Freiwillig werde man in Zukunft die Höhe der Modernisierungskosten auf zwei Euro pro Quadratmeter begrenzen.“

Doch der Bericht bleibt nicht an dieser Oberfläche hängen. Die Dokumentarfilmer – in diesem Fall Detlef Schwarzer – legen gesetzliche Grundlagen dar, befragen Experten nach ihrer Einschätzung und fühlen Politikern auf den Zahn, was sie gegen Missstände in Deutschland zu tun gedenken.

„Nachgezoomt 2019“ widmet sich in dieser Art auch den Themen Grundeinkommen (Uli Brödermann und Halim Hosny), Abgasmanipulationen bei LKW (Christian Bock) und Arbeitserlaubnis für Zuwanderer (Rita Knobel-Ulrich).

„Wir wollen mit ‚Nachgezoomt‘ zeigen, dass wir die Themen nicht aus den Augen verlieren“, betont Nicolai Piechota. Als Beispiel nennt er den Beitrag über das Grundeinkommen. Zwei der gezeigten Familien haben über einen Berliner Verein ein Jahr lang monatlich 1000 Euro erhalten. Der Beitrag zeigt, dass es einer Familie gelungen ist, mithilfe dieses Geldes ein kleines Unternehmen an den Start zu bekommen. Ohne hätten sie das nicht geschafft, sagen sie.

Seit Mai 2011 geht die Reihe „ZDF Zoom“ mit Dokumentationen und Reportagen politischen, sozialen, wirtschaftlichen und umweltspezifischen Themen auf den Grund. Gezeigt werden die Folgen mittwochs um 22.45 Uhr – zumeist im wöchentlichen Rhythmus, es sei denn, der Sendetermin ist aus aktuellem Anlass oder durch Großereignisse belegt, beispielsweise während der Olympiade.

Die Zuschauer sind ausdrücklich aufgerufen, Themenvorschläge zu schicken, aber: „Die Beiträge gehen selten ausschließlich auf die Zuschauer zurück“, sagt Nicolai Piechota und: „Wir fragen uns hier in der Redaktion, was das Land beschäftigt.“ Über die Zuschriften käme die Redaktion dann zumeist an Betroffene, die sich in den Beiträgen äußern. „Zudem arbeiten wir mit vielen freien Autoren und Produktionsfirmen zusammen“, ergänzt Nina Behlendorf mit Blick auf die Themenauswahl. Die Erarbeitung der einzelnen Beiträge erfolge dann in enger Abstimmung zwischen dem Filmteam und der Redaktion.

Die meisten Reaktionen der Zuschauer erreichten die Redaktion ohnehin erst nach den Beiträgen. „Dann erhalten wir zwischen 20 und 100 Zuschriften pro Sendung“, sagt Behlendorf.

ZDF Zoom: Nachgezoomt 2019. Was aus unseren Geschichten wurde. 9. Januar, 22.45 Uhr, ZD F