Hamburg. Vor 40Jahren erhitzte ein Serienimport aus den USA in Deutschland die Gemüter: „Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiß“ wurde zu einem TV-Ereignis ohnegleichen. Drei ARD-Regionalsender wiederholen den Vierteiler und zeigen eine aktuelle Dokumentation.

Hamburg Im Januar 1979 detonierte am Fernsehturm in Nottuln bei Münster eine Sprengladung. Etwa zur gleichen Zeit richtete am Sender Koblenz des damaligen Südwestfunks eine Zehn-Kilo-Bombe schweren Schaden an. Anschläge rechtsradikaler Terroristen, die extremste Form des Protestes, der sich gegen die Ausstrahlung der US-Fernsehproduktion „Holocaust“ richtete.

Schon in den USA war „Holocaust“ kontrovers diskutiert worden. Im Auftrag der Produzenten Herbert Brodkin und Robert Berger hatte der TV-Journalist und Romancier Gerald Green ein Drehbuch verfasst, das am Beispiel zweier Familien die Geschichte der Vertreibung und Ermordung jüdischer Bürger im Nationalsozialismus erzählte. Überlebende des Massenmordes wandten ein, dass kein Film den wahren Gräueln gerecht werden könne. Andere betonten die Wichtigkeit des Themas. Der US-Sender NBC war um einen verantwortungsvollen Umgang bemüht, ließ etwa Begleitmaterialien für Schulen und Bildungsinstitute erstellen, lud Führer religiöser Gruppen zu Vorabaufführungen.

Bereits die gewählte Sendeform hob „Holocaust“ aus dem gewohnten Programm der drei großen werbefinanzierten Senderketten, das von leichtgewichtigen Serien, Shows und TV-Filmen bestimmt wurde. Fortsetzungsserien wie „Peyton Place“ und „Auf der Flucht“ gab es seit den 1960ern, aber im Januar 1977 lernte das US-Publikum etwas Neues kennen: den in Großbritannien und Deutschland längst gängigen abgeschlossenen Mehrteiler, amerikanisch „Miniseries“ – mit täglichem Ausstrahlungsturnus. An acht Tagen hintereinander hatte ABC mit „Roots“ die epische Bestsellerverfilmung über ein Sklavenschicksal gezeigt, wider Erwarten einer der größten Publikumserfolge des US-Fernsehens. „Holocaust“ war gerade in der Planung, der Zuschauerrekord des Mitbewerbers dürfte die anfänglichen Zweifel aufseiten der Sendereigentümer ausgeräumt haben. NBC strahlte „Holocaust“ im April 1978 in abendfüllenden Episoden an vier Tagen in Folge aus. Mit überwältigender Resonanz: Mehr als die Hälfte der Amerikaner sahen mindestens eine der Folgen. Der nach dem Drehbuch verfasste Roman erklomm die Bestsellerlisten. Damals noch wenig bekannte Schauspieler wie Meryl Streep, James Woods und Michael Moriarty wurden buchstäblich über Nacht zu Stars. Trotz knappen Etats hatte man im Ausland, in West-Berlin und Österreich, gedreht. Deshalb wirken auch deutschsprachige Schauspieler wie Peter Vogel, Isolde Barth und Werner Kreindl mit.

Die deutsche Presse berichtete früh über das Phänomen, der WDR beschloss den Kauf der Serie und plante, die vier Folgen gleichfalls in täglichem Abstand zu zeigen. Dafür hätte es jedoch der Kooperation anderer Landessender bedurft. Die blieb offenbar aus, der Bayerische Rundfunk kündigte sogar einen Boykott an. Der Kompromiss: „Holocaust“ wurde ab dem 22. Januar 1979 von allen Regionalprogrammen der ARD zur Aufführung gebracht, erzielte Spitzenquoten und bewegte die ganze Nation. Begleitend zeigte der Senderverbund Dokumentationen und nach jeder Folge Live-Diskussionen, an denen sich die Zuschauer telefonisch beteiligten konnten.

Anlässlich des 40. Jahrestages dieser Premiere senden WDR, NDR und SWR die Serie erstmals in voller Länge. 1979 schloss die letzte Folge mit dem Schicksal des SS-Verbrechers Dorf. Es fehlte die letzte Sequenz, in der sich einer der Überlebenden dem Exodus nach Israel anschließt. Die aktuelle Produktion „Wie ,Holocaust' ins Fernsehen kam“ dokumentiert, wie der Vierteiler hierzulande zum nationalen Thema wurde. Für den Film reiste der heute 77-jährige Hauptdarsteller Michael Moriarty noch einmal an die Drehorte in Österreich. Aus Deutschland kommt unter anderem der seinerzeit verantwortliche Redakteur Günter Rohrbach zu Wort, ferner Produktionschefin Pia Arnold, die von etlichen Hindernissen beim Dreh zu berichten weiß.