Osnabrück. Die äußerst temporeiche wie spannende US-Serie „FBI“ (SAT.1, donnerstags, 20.15 Uhr) hält sich nicht lange mit Nebensächlichkeiten auf und könnte SAT.1 sogar ein paar dringend benötigte Zuschauer zurückbringen.

Bombenalarm in der Bronx. Nur wenige Minuten, nachdem ein Sprengsatz in einem Mietshaus explodiert, erkennt die sofort eingetroffene FBI-Agentin Maggie Bell (Missy Peregrym) den Ernst der Lage. Sie kann gerade noch verhindern, dass die Mutter eines verschütteten Kindes das Gebäude betritt. Da lässt eine zweite, deutlich stärkere Detonation das Bauwerk in sich zusammenbrechen. Zunächst deutet alles darauf hin, dass Mitglieder der berüchtigten salvadorianischen MS-13-Gang hinter dem Anschlag stecken. Aber Bell und ihr Kollege Omar Adom „OA“ Zidan (Zeeko Zaki) verfolgen schon bald eine noch ganz andere Spur...

Die neue Serie „FBI“ von Serienerfinder Dick Wolf („Law and Order“) hält sich nicht lange mit Nebensächlichkeiten auf, sondern geht noch vor dem Vorspann in die Vollen. Dem dänischen Regisseur Niels Arden Oplev („Verblendung“) gelingt mit der Pilot-Episode ein extrem spannender Einstieg, in dem die Hauptfiguren so beiläufig wie einprägsam eingeführt werden – auch wenn es dann mit der zweiten Episode aus produktionstechnischen Gründen zu einem Wechsel an der Spitze der New Yorker „FBI“-Einheit kommt. In den USA avancierte "FBI" zu Recht aus dem Stand zum Überraschungshit und Zuschauerliebling. Außer natürlich bei Trump.

Wertung: 5 von 6 Sternen.

„FBI“. SAT.1, donnerstags, ab 10. Januar, 20.15 Uhr.