Osnabrück. Die Netflixserie „You – Du wirst mich lieben“ wirkt auf den ersten Blick wie ein klassischer Thriller, in dem eine junge Frau ihrem Stalker entkommen muss. Doch die Serie bietet einen ungewohnten Einblick in die Psyche des Täters, der letztlich wie der einzig gute Mensch in einer Welt voller Blender wirkt.

Es ist einfach, jemanden heutzutage zu stalken: Blicke ins Instagram- und Facebookprofil reichen oftmals aus, um herauszufinden, wo sich jemand aufhält und was derjenige gerne mag. Für Joe Goldberg ist es also ein Leichtes, seiner neuen Flamme Guinevere Beck, schlicht Beck genannt, hinterher zu spionieren.

Dabei kommt er gar nicht unsympathisch rüber: Mit lockeren Sprüchen untermalt, gibt er Beck Tipps, wie sie sich selber besser schützen könnte – allerdings im Selbstgespräch. Denn Beck beobachtet er lange Zeit nur aus der Distanz – davon überzeugt, ihr Retter zu sein. Joe lernt Beck in der Buchhandlung kennen, deren Geschäftsführer er ist. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick oder besser gesagt: Begierde auf den ersten Blick. Sie weckt seinen Jagdinstinkt, denn, so seine Meinung, sie will ja gejagt werden – sonst würde sie wohl nicht so viel von sich preis geben.



Serie "You" fasziniert dank Hauptdarsteller

Die Serie „You – Du wirst mich lieben" nach dem gleichnamigen Roman von Caroline Kepnes ist streckenweise so undurchsichtig wie ihr Protagonist Joe. Der Antiheld wird von seiner Begierde, Beck zu besitzen, in einige brenzlige Situationen gebracht. Doch obwohl er ihr so clever und unbemerkt folgt, in wirklich gefährlichen Momenten handelt er weniger intelligent und mehr intuitiv. Was ihm einige Leichen im Keller beschert.

Schauspieler Penn Badgley hat in einem Interview gesagt, er wollte die Rolle des Joe zuerst gar nicht spielen, so unheimlich und unsympathisch sei er ihm. Das sollten Stalker eigentlich auch sein, aber „You" schafft es, dass der Bösewicht freundlich wirkt – was nicht nur daran liegt, dass alle anderen Figuren der Serie fast unerträglich in ihrer Arroganz sind. Badgley, Serienjunkies aus dem Teeniedrama „Gossip Girl" bekannt, verleiht Joe Naivität, wenn es um große Gefühle wie die Liebe geht, und Brutalität, wenn es darum geht, Unrecht zu begleichen.



Kaum sympathische Charaktere neben Joe

Elizabeth Lail hingegen nervt als Beck mit ihrer kindlichen Unschuld, ihrem süßen Augenaufschlag und ihrer vermeintlichen Hilflosigkeit so sehr, dass man sie packen und schütteln möchte. Ständig beklagt sie sich, wie schlimm ihr Leben ist, obwohl sie sich dank Vaters Finanzspritzen keine wirklichen Sorgen machen muss – außer wenn es darum geht, mit ihren reichen und oberflächlichen Freundinnen mithalten zu können.

Joe ist der einzig reale Mensch im Leben dieser verzogenen jungen Frauen in ihrer Instagram-Blase mit echten Gefühlen – die leider oft in nicht immer angemessenen Wutausbrüchen enden. Aber auch dann sind sie verständlich: Becks snobistischer Freund Benji ist ein Mistkerl, wie er im Buche steht, Joes Nachbar, der seine Freundin prügelt, hat ebenfalls mal einen Denkzettel verdient. Eigentlich ist Joe also ein Rächer der Unterdrückten – mit einer schwerwiegenden psychischen Erkrankung.



Netflixserie schwankt zwischen Satire und Teeniedrama

Stellenweise erinnert Joe an den mordenden Forensiker Dexter, der nach Feierabend seinen Blutdurst stillt und Selbstjustiz übt. Doch „You“ fehlt dafür der schwarze Humor, der Dexter ausmacht. Die Netflixserie kann sich oft nicht entscheiden, ob sie ein ironischer Seitenhieb auf romantische Hollywood-Komödien sein will, Psychodrama oder oberflächliche Teenie-Serie. Die Schwachpunkte kommen zum Vorschein, wenn sich „You“ auf die naive Beck konzentriert oder ihre intrigante Freundin Peach Salinger.

Geht es jedoch um die psychischen Abgründe von Joe, punktet die Serie auf ganzer Linie. Dadurch, dass „You“ fast komplett aus Joes Perspektive in charmantem Voice Over erzählt wird, bekommt man als Zuschauer einen faszinierenden Einblick in seine Gedankenwelt. Einen kleinen, aber gelungenen Auftritt liefert auch John Stamos („Full House“) als Psychologe Dr. Nicky ab, der Joe unbeabsichtigt dabei hilft, in seinem Leben aufzuräumen.

Die Serie „You" umfasst zehn Episoden und lief zuerst beim US-amerikanischen Sender Lifetime, wurde aber im Dezember 2018 an Netflix übertragen. Der Streamingdienst kündigte bereits an, dass eine zweite Staffel gedreht und 2019 ausgestrahlt werden soll. Wahrscheinlich basiert die zweite Staffel auf dem Fortsetzungsroman von Caroline Kepnes.