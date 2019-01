Osnabrück. Die Isabella war der Verkaufsschlager. Rund 200.000 Stück dieses Mittelklassewagens wurden zwischen 1954 und 1961 verkauft. Eine respektable Zahl. Und doch nicht ausreichend, um die Insolvenz und Zerschlagung der Borgward-Gruppe zu verhindern. Ein Spielfilm zeichnet dieses menschliche und unternehmerische Drama jetzt nach.

„Die Isabella kannte ich. Das markante Borgward-Logo auch. Aber sonst wusste ich vorher nichts von der Geschichte der Firma“, sagt Barbara Philipp im Gespräch mit unserer Redaktion. Sie spielt Elisabeth, die „Frau an seiner Seite“. An der Seite von Carl Borgward (Thomas Thieme): Konstrukteur, Bastler und „Geschäftsmann ohne Geschäftssinn“, wie es im Film heißt. Ein Autofan, der „jede Zierleiste selbst bestimmte“, der lieber am Zeichenbrett stand als am Schreibtisch saß, der Automodelle aus angewärmtem Knetgummi formte und sich wie ein Kind daran freute. Der aber auch jede wirtschaftliche Warnung seiner Mitarbeiter aus der Finanzabteilung vom Tisch wischte: „Wird sich schon einpendeln.“

Tat es nicht. Im Gegenteil: Das Unternehmen geriet 1961 in eine massive Schieflage. Und dann war Elisabeth da, seine Frau. „Ich finde es reizvoll solche Frauen zu spielen“, sagt Barbara Philipp, die als Sekretärin des Kommissars auch im Tatort aus Wiesbaden „eine Frau an seiner Seite“ spielt. „Frauen, die wenig Aufhebens um ihr Wirken machen und deshalb selten im Fokus stehen, aber die trotzdem den Laden am Laufen halten.“ Den Laden zu Hause, aber indirekt auch die Firma. Denn Elisabeth stärkt Carl den Rücken. „Er hat meinen Rat immer geschätzt“, sagt die Elisabeth im Film. „Sie war Bremerin aus gutem Haus, und er der Sohn eines Hamburger Kohlenhändlers“, sagt ihre Darstellerin. „Sie wusste viel besser als er, wie man sich auf dem Bremer Parkett bewegt.





Und das war wichtig, denn die Pleite der Borgward-Gruppe ist auch ein Lehrstück über die Zusammenarbeit oder Nicht-Zusammenarbeit von Industrie und Politik. Einst war Borgward der größte Arbeitgeber in Bremen. 20.000 Mitarbeiter – eine Menge für das kleinste deutsche Bundesland. „Wenn Borgward hustet, wackelt der Senat“, stand einst spöttisch in der Zeitung. Kein Wunder, dass der ehrenwerte Bremer Bürgermeister Wilhelm Kaisen (Jürgen Heinrich) und seine Senatoren dem Unternehmer Carl Borgward wirtschaftlich zugetan, aber dem Menschen herzlich abgeneigt waren. Keine gute Kombination, wenn es zu einer ernsten Krise kommt.

Der Film „Die Affäre Borgward“ ist als Doku-Drama angekündigt. Das ist irreführend. Denn abgesehen von ganz wenigen Schnipseln – etwa eine Werbespot für die Arabella oder ein Ausschnitt aus dem Fernsehbericht über die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Borgward – gibt es nichts Dokumentarisches. Außer die Autos. „Der Borgward-Club hat sie uns zur Verfügung gestellt“, sagt Barbara Philipp. „Es war schon außergewöhnlich, mit welchem Vertrauen sie uns einfach den Schlüssel in die Hand gedrückt haben.“ Ein tolles Fahrgefühl sei das gewesen, die Schwere des Wagens und der Lenkung, die Handschaltung. „Thomas Thieme und ich sind jetzt Ehrenmitglieder des Borgward-Clubs“, sagt sie lachend – und es klingt ein klein bisschen stolz.

"Guten Tag, ich bin Ihre Mutter"

Und ganz am Ende wird es ganz kurz dokumentarisch: Da tritt Monika Borgward auf, die Tochter, die echte. Hat sie Barbara Philipp etwas über ihre Mutter erzählt? „Nein“, sagt die Schauspielerin. „Ich habe sie bei den Dreharbeiten nur einmal kurz getroffen. Ich habe mich vorgestellt und gesagt: Guten Tag, ich bin Ihre Mutter! Das war ganz lustig, so etwas zu einer älteren Dame zu sagen.“ Häufiger gesprochen habe sie wohl mit Autor und Regisseur Markus Rosenmüller. „Aber sie ist insgesamt zurückhaltend mit privaten Geschichten; was verständlich ist, wenn man sein Leben lang immer nur auf Borgward angesprochen wird."

Für die Familie war die „Affäre Borgward“ ein Drama. Egal, ob der Patriarch durch falsche unternehmerische Entscheidungen selbst Schuld war oder ob ihm vom Bremer Senat, vom Spiegel und von der bayerischer Konkurrenz übel mitgespielt wurde: Innerhalb kürzester Zeit war er raus aus seinem Lebenswerk. „Schäme Sie sich was!“, sagt Elisabeth den Senatoren, als sie ihren Mann als Verlierer aus der entscheidenden Sitzung abholt. Eine Szene, sagt Barbara Philipp, die die Frau an seiner Seite als das zeigt, was sie tatsächlich war: „eine stille Heldin“. Und vielleicht die Stärkere in dieser Beziehung, in der sie nach außen immer wie die Schwächere wirkte. Ihr Mann jedenfalls, sagt sie im Film, sei „In dem Moment zerbrochen, als man ihm seine Firma wegnahm“. Er lebte danach nur noch zwei Jahre.

Die Affäre Borgward. Am Montag, 7. Januar 2019, um 20.15 Uhr im Ersten