Osnabrück. Der Mond: Arte bietet diesen Monat einen Themenschwerpunkt zu unserem Erdtrabanten.

„5-4-3-2-1-Start!“ Hätten Sie gedacht, dass die NASA den Countdown aus einem deutschen Stummfilm übernahm? Als Fritz Lang 1929 die „Frau im Mond“ drehte, erfand er das Runterzählen, um die Szene um den Abschuss einer Mondrakete spannender zu gestalten. Das Publikum sollte wissen, wann der Start beginnt. Dass die Popkultur und de Raumfahrt sich seit jeher gegenseitig befruchten, zeigt nun auch der Arte-Themenschwerpunkt „Winter of Moon“.

Gezeigt wird der Lang-Film in der restaurierten Fassung am Sonntag, dem 13. Januar. 30 Beiträge, darunter zwölf Spielfilme, beleuchten vom Sonntag an bis zum 20. Januar (einen Tag vor Vollmond) alle Aspekte, die sich um unseren Erdtrabanten drehen. Etwa: Wem gehört eigentlich der Mond? Warum planen die USA, die Russen und andere Nationen neue Mond-Missionen? Was sind Chinas Ziele, gerade jetzt eine Sonde auf die Rückseite des Mondes zu schicken? Geht es um auch finanzielle Macht? Und spiegelt der Mond geopolitische Konflikte wider?

Dass hinter einer Monderoberung auch wirtschaftliche Interessen stehen, das verdeutlichte schon folgender Witz aus den den 60ern, der Hochzeit des Kalten Krieges: Ein Berater stürzt aufgeregt in das Büro von John F. Kennedy: „Mr. President, die Russen malen den Mond rot an!“ - Darauf Kennedy: „Macht nichts. Dann pinseln wir eben ‚Coca-Cola‘ drüber.“

Und heute? „The Sky is not the Limit“ - zumindest nicht für Milliardäre wie Amazon-Gründer Jeff Bezos, der längst eigene, privat finanzierte Raketenträume wahr macht.

Dass die Fahrt zum Mond schon früh das Kino faszinierte, bewies bereits 1902 der Filmpionier Georges Méliès, der in "Le voyage dans la lune" Menschen mittels einer Kanone ins All schoss (6.1.). Doch nicht nur Science Fiction, auch Science Fact kommt zu ihrem Recht. „Apollo 13“ (USA 1995), der Auftakt der Reihe (am 6.1. um 20.15 Uhr), erzählt die spannende, wahre Geschichte einer gescheiterten Mondmission, bei der fast die gesamte Crew zu sterben drohte. Tom Hanks` Satz „Houston, wir haben ein Problem“ ist danach gar zum geflügelten Wort geworden.

Aber fand der erste bemannte Flug zum Mond im Juli 1969 überhaupt statt? Die “Dokumentation“ „Kubrick, Nixon und der Mann im Mond“ (2002, am 12.1.) verbreitet zumindest die bis heute gängige Verschwörungstheorie, die Apollo 11-Mission 1969 wäre eine Erfindung aus Hollywood. Eine geniale Mediensatire, die über aktuelle Diskussionen um „Fake-News“ nachdenken lässt. Und am 14.1. lässt Regisseur Neil Jordan in der selten gezeigten „Nacht der Wölfe“ (GB 1965) Werwölfe den Mond anheulen.

Den Mond an- und besingen auch Popstars. Ob Michael Jackson in dem bizarr-bunten Abenteuerfilm „Moonwalker“ (18.1.), Pink Floyd in dem Konzertfilm „The Dark Side of the Moon“ von 1994 (11.1.), in Hits wie „Fly Me to the Moon“ von Frank Sinatra oder „Major Tom“ von David Bowie. Moderator des Schwerpunktes ist übrigens passenderweiser Jean-Michel Jarre, der Elektro-Klangkünstler lunarer Sphärenklänge. Und weil sich Arte vor allem als Kultursender versteht, sind fast zwei Drittel der Beiträge entweder Spiel- oder Kurzfilme oder Dokumentationen um menschliche Sehnsüchte und Fantasien.

Schön, dass der Sender auch ansonsten eher vernachlässigte Themen anpackt. Etwa, wie der Mond juristisch gesehen werden könnte. Ist es etwa rechtmäßig Grundstücke auf dem außerirdischen Begleiter zu verkaufen? Etwas, was immerhin unter anderem bereits Ex-US-Präsidenten wie Ronald Reagan, George Bush oder Bill Clinton getan haben. Oder warum halfen ehemalige Nazis der NASA ihr Weltraumprogramm zu verwirklichen? Und wie steht es um die Mitbewerber jenseits der USA, Russland und China um das Rennen, eine bemannte Raumstation auf dem Mond zu installieren – also die EU, Indien oder sogar den Iran?

Insofern: Der Countdown läuft für spannende Denkanstöße über unseren ständigen außerirdische Begleiter - und das einen halben Mondzyklus lang.

Eine Übersicht plus Mediatheken-Links über das gesamte Spektrum des Monatsschwerpunkts ist online unter https://www.arte.tv/de/videos/RC-016887/winter-of-moon/ einsehbar.