Osnabrück. Der Hitler-Stalin-Pakt ist ein wichtiger Teil der Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Wer es ganz genau wissen will, ist heute bei Arte gut aufgehoben.

Erinnern Sie sich an den Schulfunk? An Schulstunden mit Produktionen aus dem „Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht“? Etwas in der Art können Sie heute bei Arte sehen: eine französischer Film, mehr als anderthalb Stunden lang, mit den Hitler-Stalin-Pakt. Und darüber, wie es dazu kam. Und die Wurzeln reichen tief. Mindestens bis zum Ersten Weltkrieg, manchmal noch tiefer.

Der Film ist so etwas, wie ein dickes Fachbuch, das man im Studium durchackern musste: fachlich fundiert, sachlich formuliert, bis zum Rand voll mit Informationen – aber insgesamt doch recht trocken. Viele Namen, viele Daten und – in diesem Fall – viele historische Bilder. Eine echte Fleißarbeit, präsentiert von einer einzigen Stimme und ein bisschen Atmo. Nichts, das von der Sache ablenken könnte. Eine gute Prüfungsvorbereitung für alle, die es ganz genau wissen wollen.

Wer es hingegen nicht ganz so genau wissen will, wird ziemlich schnell erschlagen sein von der Fülle des Wissens. Auch vielleicht gelangweilt, von einer spröden Sprache und der immer gleichen Stimme. Eine Vorlesung untermalt mit Bildern, wichtige Namen, Zahlen und Daten fett eingeblendet zum leichteren Mitschreiben. Eben ein Film für Wissenschaft und Unterricht – nicht unbedingt für das Sofa. Schade eigentlich.

Drei von sechs Sternen

