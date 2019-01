Osnabrück . Eine Einbruchserie mit Morden klären Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) in „Der Bozen-Krimi: Leichte Beute“ auf. Der Bozen-Krimi: Leichte Beute. 17. Januar 2019, 20.15 Uhr, ARD

Südtirol ist ein beliebtes Ziel deutscher Urlauber. Wer dort war, weiß, dass nahezu jeder Südtiroler Dialekt spricht. In der Reihe „Der Bozen-Krimi“ ist es genau anders herum: Es spricht so gut wie keine der Figuren so charmant und leicht kratzig. Auch das trägt zu dem leicht gestelzten Eindruck bei, den die Folge „Leichte Beute“ hinterlässt, zumal auch die Geschichte überwiegend wirr daherkommt, bis sie sich in einem dramatischen Finale klärt.

Die Story: „Frau Commissario“ Sonja Schwarz (Chiara Schoras) und ihre Kollegen Matteo Zanchetti (Tobias Oertel) und Jonas Kerschbaumer (Gabriel Raab) bekommen es mit einem Trio zu tun, auf dessen Konto eine ungeklärte Einbruchserie geht. Als auch ein Mord passiert, gerät zudem Manuel Steinbrenner (Emanuel Fellmer) als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ins Visier der Ermittler. Er betreibt mit seiner Schwester Petra (Daniela Schulz) ein sehr marodes Hotel, in das sich die drei Einbrecher einquartiert haben.

Gewohnt überzeugend spielen die Hauptdarsteller der Reihe ihre Rollen. Aber auch sie vermögen die arg konstruierte Geschichte nicht recht mit Leben zu füllen. Zumal es einige Dialoge gibt, in denen mühsam für den Zuschauer der Hintergrund der Geschichte erläutert werden muss.

Drei von sechs Sternen