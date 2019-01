Osnabrück. Der spannende Zweiteiler „Die verschwundene Familie“ mit einem starken Heino Ferch knüpft an die vor vier Jahren ausgestrahlte Erfolgsproduktion „Tod eines Mädchens“ an und erweist sich somit auch als Herausforderung an das Erinnerungsvermögen der Zuschauer.

Das Haus ist leer, der Tisch gedeckt, die Speisen setzen ersten Schimmel an. Als der kleine Tom (Timo Hack) nach einer Klassenfahrt nicht abgeholt wird, ahnt er noch nicht, was los ist. Derweil trifft auch der ruppige Kommissar Kessler (Heino Ferch) aus Hamburg ein. Eigentlich soll er in Nordholm nur für die Sicherheit eines hohen Politikers sorgen. Doch nachdem die Leiche von Toms Vater am Fuße einer Steilklippe gefunden wird und sich die Anzeichen verdichten, dass Toms Mutter und Schwester entführt wurden, beginnt Kessler gemeinsam mit seiner einstigen Kollegin Christensen (Barbara Auer) zu ermitteln.

Mit dem Zweiteiler „Die verschwundene Familie“ knüpft Thomas Berger (Buch und Regie) an seinen Erfolgsfilm „Tod eines Mädchens“ vor vier Jahren an. Das fordert trotz eigenständiger Story natürlich das Erinnerungsvermögen der Zuschauer heraus. Warum das gegensätzliche Ermittlerpaar in welcher Beziehung zueinander steht und auch welche Rolle manche aus dem ersten Film bekannte Figuren spielen, erschließt sich nicht immer von selbst. Aber die erneut von der britischen Serie „Broadchurch“ stark inspirierte Geschichte gewinnt schnell an Schwung und lebt insbesondere von Hauptdarsteller Ferch in seiner polarisierenden Rolle.

Wertung: 4 von 6 Sternen.

„Die verschwundene Familie“. ZDF, Montag und Dienstag, 07. und 08. Januar, 20.15 Uhr.