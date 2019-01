Osnabrück. Erstmalig darf zum Beginn der neuen Staffel Rainer Hunold alias „Der Staatsanwalt“ in Spielfilmlänge ermitteln. Die Episode „Tödlich Wohnen“ über schmutzige Immobiliengeschäfte ist zwar nicht immer glaubwürdig, bietet aber spannende Krimikost.

Seit nunmehr 14 Jahren flimmert „Der Staatsanwalt“ für das ZDF über die Mattscheibe. Da wird es Zeit, dass auch dieser Krimiserie endlich mal ein Fall in Spielfilmlänge spendiert wird. Zum Auftakt der neuen Staffel ist es nun endlich so weit. In der Episode „Tödlich Wohnen“ stolpert Staatsanwalt Bernd Reuther (Rainer Hunold) über einen seltsamen Fall. Eine Anwältin wird brutal ermordet in ihrer Kanzlei aufgefunden. Ein erster Schritt führt Reuther und die Kommissare Schubert und Klar (Simon Eckert und Fiona Coors) zu einer jungen Journalistin, die mit ihren Recherchen zu skandalösen Immobilien-Geschäften in ein Wespennest gestochen hat...

Freunde konventioneller Krimikost können sich in aller Regel auf die ZDF-Produktionen am Freitagabend verlassen. So bietet „Der Staatsanwalt“ auch heute einen klassisch verzwickten Fall zum Mitraten, obwohl ein Täter relativ schnell auffliegt. Aber bei der Suche nach den Hintermännern kommt die Polizei, allen hintan der übermotivierte Kommissar Schubert, immer eine Nasenlänge zu spät. Dass dann auch noch gleich mehrere Tötungsdelikte quasi im Beisein des Staatsanwalts verübt werden, strapaziert zwar ein wenig die Glaubwürdigkeit. Aber der Spannung tut dies natürlich keinen Abbruch.

Wertung: 4 von 6 Sternen.

„Der Staatsanwalt – Tödlich Wohnen“. ZDF, Freitag, 04. Januar, 20.15 Uhr.