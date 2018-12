Mit 77 wurde Ruth Rupp von Ulrich Tukur entdeckt, heute steht die 92-jährige Sängerin noch immer auf der Bühne. Im Interview gibt die nur 1,42 Meter große Sängerin Einblicke in ein höchst außergewöhnliches Leben.

Ruth Rupp, Sie sind 92 Jahre alt und singen im Chor mit dem Namen „Heaven Can Wait“ – ein Chor mit dem Mindesteintrittsalter von 70 Jahren, der Rock- und Popsongs interpretiert, von Nirvana, Coldplay oder in Ihrem Fall:„Die perfekte Welle“ von Juli.

Die „Perfekte Welle“ war gleich mein Lied, mein Einstieg. Wir haben jetzt so über 100 Aufführungen gehabt. Aber jede ist etwas Besonderes.

Sie sind in diesen Chor geraten, weil der Schauspieler Ulrich Tukur Sie für seine „Dreigroschenoper“ auf die Bühne geholt hat – schon im hohen Alter.Und es war der Beginn einer zweiten Karriere. Haben Sie noch Kontakt zu Ulrich Tukur?

Ja, immer noch. Er hat neulich gerade angerufen, er hat mir zwei Karten zurücklegen lassen für die Elbphilharmonie.

Waren Sie schon mal da?

Noch nicht, das ist dann für mich Premiere. Er wird dann da auftreten mit seinen Rhythmus Boys.

Wie kam es zu dem Kontakt?

Ulrich Tukur war ja damals hier mit Ulli Waller an den Kammerspielen in Hamburg, die liegen nicht weit weg von mir, und meine Freundin Christel und ich sind da oft hingegangen. Nach den Aufführungen war es so üblich, dass man da ins Restaurant ging und noch ein bisschen zusammen gesessen hat, auch die Darsteller. Der Ulli ist ja sehr kontaktfreudig, der kam dann dazu – und dann kam man halt so ins Gespräch. Er ist ja so wahnsinnig interessiert an den 20er-/30er-Jahren. Er fand mich dann als Person interessant, weil ich viel zu erzählen hatte. Und dann hat er mir aufs Programmheft freiwillig seine Handynummer draufgeschrieben. Daraus ist eine richtige Freundschaft entstanden.

In Ihrer Biografie wird erwähnt, dass es Katharina John gewesen ist – also die Ehefrau von Ulrich Tukur –, die Sie für die Rolle vorgeschlagen hat. „Nimm mal die Ruth, die ist vom Leben ausgebildet“, soll sie gesagt haben. Da waren Sie gerade 77 Jahre alt, oder?

Ja, da hatten Ulrich Tukur und Ulrich Waller gerade das St.-Pauli-Theater übernommen. Und der Ulli rief mich dann an und fragte: „Was hältst du davon, wir wollen die Dreigroschenoper geben zur Eröffnung, hättest du Lust, da mitzumachen?“ Ich habe natürlich sofort Ja gesagt. Dass ich da auch singen werde, war erst gar nicht vorgesehen. Aber ich habe hinter der Bühne immer die Songs mitgeträllert – das sind ja Schlager! –, und da hat Katharina, Ullis Frau, den Anstoß gegeben. Die hat gesagt, die Ruth, die hat so eine schöne Stimme, die könnte doch eigentlich den Schluss singen. Wir haben mehr als 100 Aufführungen gemacht und waren auch auf Tournee im Ruhrgebiet und Rheinland.

Sie haben in der Dreigroschenoper eine Prostituierte gespielt – mit 77 Jahren.

Ich war die alte Hure, mit so einem verschlissenen Kleidchen und Löchern in Netzstrümpfen. Doll sah das aus. Und dann haben sie mir immer so eine tolle Frisur gemacht. Da haben sie mir einen Teil hochtoupiert und hier so Kringel gemacht, und dort steckte eine kleine Rose. Der Ulli Tukur hatte für seine Rolle als Mackie Messer so einen Handstock mit einem Elfenbeinknopf, und wenn die Frisur saß, dann konnte er den Stock immer durch die Kringel durchstecken… (lacht).

Der Hamburger Journalist Sven Rohde hat Ihre Biografie geschrieben. Darin wird beschrieben, wie Sie als kleines Mädchen in Emmerich am Niederrhein mit dem Roller so rasant und schnurstracks die abfallenden Straßen runtergebrettert sind, dass Ihr Vater Angst hatte, Sie könnten in den Rhein reinfallen…

(lacht) Ja, genau, da war ich gerade kurz vor der Einschulung, das war so Anfang bis Mitte der 30er-Jahre. Das war so ein kleiner Holzroller, und da war ja auch noch nicht so viel Verkehr. Anders als manche Straßen war die Rheinpromenade schon asphaltiert, da konnte man natürlich gut Roller fahren. Und mein Vater immer hinter mir her, mein Gott, das Kind fährt in den Rhein. Bin ich aber nicht. Ich habe immer ganz elegant kurz vorher gebremst und die Kurve gekriegt.

Wenn man das mal als Sinnbild aufladen möchte, dann ist das wie Ihr Leben: Da ist auch manche Abschussfahrt gewesen.

Ja und trotzdem immer die Kurve gekriegt, das stimmt, da haben Sie recht. Ich bin nie untergegangen oder irgendwo reingefahren.

Sie werden bestimmt oft gefragt, ob es für das Leben ein Patentrezept gibt und eine Einstellung, die man mitbringen muss – Sie sind ja trotz aller möglicher Schicksalsschläge nie am Leben zerbrochen.

Nein, ein Patentrezept gibt es nicht, das muss man selber rausfinden. Denn kein Mensch ähnelt dem anderen, jeder ist auf seine Art so, wie er ist.

Kaum waren Sie in Rente gegangen, haben Sie Ihre an Demenz erkrankte Mutter gepflegt – in Ihrer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg. Wie lange ging das?

Das waren so etwa acht Jahre. Ich war da rund um die Uhr, also 24 Stunden lang, gefordert. Wissen Sie, so alte Menschen werden am Ende wirklich wie Kinder. Ganz zum Schluss hat sie immer Mutti zu mir gesagt. Sie hätte dann am liebsten gesehen, dass ich mich abends zu ihr ins Bett lege. Aber so was geht ja nicht, dann würde man sich ja völlig aufgeben.

War das sozusagen Ihr Erfolgsgeheimnis – sich nicht ganz aufzugeben? Ich stellemir das ziemlich schwierig vor, im Alter von über 60 Jahren noch jahrelang und tagtäglich mit der Pflege beschäftigt zu sein…

Meine Mutter war eine ganz tolle Frau, die hat ihr Leben gut hingekriegt. Dass sie zum Schluss noch diese schreckliche Krankheit kriegen musste, war schon auch furchtbar. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt. Man muss aber trotzdem eine gewisse Distanz zu diesem Menschen haben, sonst geht das nicht. Das Allerschlimmste war für mich immer dann, wenn ich mal einkaufen gehen und sie dann einschließen musste, das ist ein ganz fürchterliches Gefühl.

Ich könnte mir vorstellen, dass man den Tod der Mutter dann mit sehr gemischten Gefühlen erlebt – vielleicht sogar einer gewissen Erleichterung.

Ja, die war auch dabei, da bin ich ganz ehrlich. Ich war mir ja dessen bewusst, dass sie sterben müsste. Das war ja so ein langsamer Prozess. Ganz anders als Jahre zuvor bei Harm, meinem Lebensgefährten. Der hat mich morgens zur Arbeit gebracht, und mittags war er tot, Herzversagen. Das war ein Schock, das ist eine ganz andere Situation.

Ulrich Tukur ist nicht der einzige Prominente in Ihrem Leben. Sie haben Klara Rilke noch gekannt, die Frau von Rainer Maria Rilke – und heute gehört der Sänger Tim Fischer zu Ihrem Bekanntenkreis…

Ach, mein lieber Tim! Der war ja noch 19 Jahre alt, als ich ihn kennengelernt habe, da ist er im Schmidt Theater aufgetreten. Mich hat seine Bariton-Stimme überrascht, die ahnt man ja gar nicht, wenn man ihn so als Menschen sieht. Und er kann wirklich die Seele berühren, wenn er singt. Ich habe dann meistens ziemlich weit vorne gesessen – und dann hat er mir von der Bühne aus immer zugeblinzelt und zugelächelt – dabei habe ich weiter gar nichts gemacht, als da zu sitzen. Na ja, und dann haben wir uns hinterher auch mal kennengelernt, und die Verbindung besteht bis heute.

Was mich sehr berührt hat,

ist ein Satz, der sich in Ihrer Biografie findet und der vielleicht erklärt, wie Sie es durch solche Zeiten geschafft haben: Sie haben gesagt, dass Sie trotz allem ein Grundvertrauen ins Leben haben. „Das hat alles schon so seine Richtigkeit, so wie es ist.“ Sehen Sie das nach wie vor so?

Ja.

Das geht ja fast in eine spirituelle Richtung.

Doch, es hat schon alles seine Richtigkeit. Sie können zwar viel im Leben bewirken, man plant, man macht und tut. Aber das, was das Leben Ihnen entgegenbringt, das liegt außerhalb dieser Planung, das kommt auf Sie zu. Entweder Sie nehmen es an und leben es, oder Sie machen es wie viele Menschen und gehen allem aus dem Wege.

Noch mal zurück zum Chor und zur „perfekten Welle“. Sie haben in dem Lied ein Solo. Sie singen die Zeile: „Ich bin hier, ich bin frei.“ Ich bin frei – das ist nach den vielen Stationen, die Ihr Leben durchlaufen hat, schon auch ein Luxus. Sie waren ja nicht immer frei, oder?

Nein, nicht immer. Sehen Sie, als ich 19 Jahre alt war, war der Zweite Weltkrieg vorbei. Stellen Sie sich mal vor, ich war 19 Jahre alt, war nur zur Schule gegangen, hatte nur diese Nazi-Karriere und konnte weiter nichts.

Ihre Kriegsdienste hatten es aber teilweise ganz schön in sich – ist es wahr, dass Sie auch eine Flugabwehrkanone bedienen mussten?

Ja, da war ich an der 8,8-Kanone, neben dem Flughafen hier in Hamburg. Das war schon in den letzten Kriegstagen. Die Kanone stand in so einem großen Geschützpunkt, und ganz hinten lag die Munition, das waren Riesendinger, die wurden dann von russischen Kriegsgefangenen angeschleppt. Dann hatten wir nur noch einen Mann, einen Kanonier, der hat das da reingeschoben, das konnten die Mädchen natürlich nicht, ja und alles andere, Höhe und Seite einstellen usw., das machten damals alles Mädchen. Die Männer waren ja alle im Krieg.

Einmal wären Sie ja sogar fast im Zuchthaus gelandet.

Da habe ich auch einfach Glück gehabt. Ich war mit meiner besten Freundin einen Tag vom Kriegsdienst ferngeblieben. Und dann hieß es: Drei Tage lang verschärfter Arrest. Das war ganz schlimm. Aber mich hat man dann statt ins Zuchthaus in die Kleiderkammer gesteckt.

Nach dem Krieg haben Sie trotz allem Ihren größten Wunsch erfüllt bekommen und Gesang studiert. Aber auf die Bühne haben Sie es damals noch nicht geschafft?

Nicht auf die Opernbühne, das stimmt. Ich habe halt Liedgesang studiert und durchaus vor Publikum gesungen, viel Kirchenmusik, aber das war nie mein Hauptberuf. Das Problem war damals: Nach der Schule in der Nazizeit hatten wir als Mädchen das sogenannte Kriegsabitur, das wurde aber nicht zum Hochschulstudium anerkannt. Aber Gesang zu studieren, das ging ohne Abitur. Ich hatte einen schönen lyrischen Sopran – bis zum hohen C. Aber weil ich ja sehr klein bin, war ich für die Oper nicht geeignet. Heute wäre man da großzügiger.

Wobei Sie das ja in Ihrem späteren Leben gut nachgeholt haben. Die Dreigroschenoper war ja nur der Start.

Stimmt! Ich habe jetzt auch Filme gemacht und all solche Geschichten. Wenn man erst mal so drin ist in diesem ,Milieu‘, dann ergibt sich oft eins aus dem anderen, und ich war als Typ oft gefragt.

In Ihrem Buch sagen Sie an einer Stelle, in der es um Ihre Kriegserlebnisse geht: „Damals hat mich das sehr unsicher gemacht, heute wäre ich der Situation gewachsen.“ Warum?

Ich war ja damals noch kein wirklich fertiger Mensch…. War ich ja noch nicht!

Aber jetzt sind Sie es?

Ich bin 92 Jahre alt, mein Gott noch mal (lacht).

Ruth Rupp

wird 1926 im pommerschen Belgard geboren. Als sie zur Schule kommt, ist Hitler noch nicht an der Macht, als der Krieg zu Ende geht, steht sie an der Flugabwehrkanone am Hamburger Flughafen. Obwohl sie von 1947 an Gesang studiert, beginnt ihre Bühnenkarriere erst 2004 an der Hamburger Reeperbahn – als Ulrich Tukur sie für seine Inszenierung der „Dreigroschenoper“ auf die Bühne holt. Zu diesem Zeitpunkt kann Ruth Rupp bereits auf ein bewegtes Leben mit vielen Stationen zurückblicken. Es werden über 100 Aufführungen. Und 15 Jahre später, mit 92, hat sich noch längst nicht der letzte Vorhang über ihre Karriere gesenkt. Sie ist das älteste Mitglied des Hamburger Chors „Heaven Can Wait“. In diesem Jahr ist ihre Biografie erschienen: „Der Traum vom Leben in dir“. geschrieben vom Journalisten Sven Rohde. Das Buch ist beispielsweise über Amazon erhältlich und ist im Verlag „BoD – Book On Demand“ in Norderstedt erschienen.