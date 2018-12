Osnabrück. Bislang kannte man das vor allem aus Hollywood: Der Star wird im Vorspann als Produzent genannt. Seit einigen Filmen gilt das auch für Wolfgang Stumph. Der nun auch offiziell als Co-Produzent

Osnabrück Eingemischt hat er sich schon immer, vor allem, wenn die Hauptfiguren typische Stumph-Helden waren, was sich stets an den Initialen zeigte: Wilfried Stubbe („Von Fall zu Fall“), Wolle Stankoweit („Salto Postale“, „Salto Kommunale“), Werner Stankowski („Stankowskis Millionen“) und viele mehr. Vor einigen Jahren hat er sich gesagt: „Ich mache das jetzt nicht mehr ehrenamtlich, ich will den Titel Co-Produzent.“ Allerdings nicht etwa des Geldes wegen. Die Arbeit wird zwar honoriert, aber eher im Bereich einer symbolischen Anerkennung, wie er versichert. Der Titel ist jedoch ein deutliches Signal für Regisseure und Kameraleute, dass Stumph mehr ist als nur der Hauptdarsteller.

Das macht den Dresdener zu einer Ausnahmeerscheinung unter den deutschen Schauspielern, die in der Regel erst dann zu einem Film stoßen, wenn das Drehbuch längst fertig ist. Stumph dagegen ist oft Initiator der Projekte, bespricht die Drehbücher mit den Autoren und ist am Schluss auch beim Schnitt mit dabei; das war so bei „Blindgänger“ (2015, ZDF) und bei „Harrys Insel“ (2017, ARD), und das ist auch so beim „Stubbe“-Special „Tod auf der Insel“ (heute im „Zweiten“). Mittlerweile, sagt Stumph, habe es sich in der Branche rumgesprochen, dass er nicht nur im Schneideraum zugegen sei, sondern sich bereits während der Dreharbeiten einmische.

"Verantwortung übernehmen"

Stumph hat eine Devise für diese Arbeitsweise: „Nicht mit sich machen lassen, sondern mitmachen, Verantwortung übernehmen.“ Er tut das jedoch nicht, um sich selbst in ein besseres Licht zu setzen, wie er versichert: „Es geht mir allein um die Authentizität der Figuren.“ Deshalb hat er sich auch lange gegen den Wunsch des ZDF und der Produktionsfirma Polyphon gewehrt, an die Erfolgsreihe „Stubbe – Von Fall zu Fall“ (1995 bis 2014) anzuknüpfen. Eine Fortsetzung hat ihn erst gereizt, als es um die Frage ging, wie Stubbe den Ruhestand erlebt. Deshalb erzählt „Tod auf der Insel“ eine Geschichte, die dem Alter des 72-jährigen Hauptdarstellers angemessen ist: Freundin Marlene (Heike Trinker) bittet den pensionierten Kommissar auf eine Nordseeinsel, um dort den Beziehungsstatus zu klären. Der gerade erst von einer Herzoperation genesene Stubbe hat dazu eigentlich keine Lust, aber als Marlene eine tote Frau im Meer entdeckt, ist sein alter Ehrgeiz geweckt. Produzent Christoph Bicker bezeichnet den Film als „Beziehungsdrama mit Leiche“, und das trifft es perfekt. Für die Zusammenarbeit mit Stumph findet er ebenfalls die richtigen Worte: „Er ist von der Idee über die Bucharbeit bis zu Schnitt und Musik dabei, stets als Motor, nie als Bremser; immer direkt und manchmal auch ohne den Schutz des Indirekten. Ich kenne keine vergleichbare Konstellation, kann aber versichern, dass alle, die dies das erste Mal erleben, von seiner Professionalität und Produktivität beeindruckt sind.“

Weg vom Krimi

Stumph freut sich über solche Komplimente, weist sie aber mit glaubwürdiger Bescheidenheit zurück. Er betrachtet es als eigentlich selbstverständlichen Dienst am Publikum, für größtmögliche Authentizität zu sorgen: „Es war mir gerade beim Stubbe immer wichtig, Geschichten über einen Menschen zu erzählen, der zufällig Polizist ist.“ Deshalb haben ihm auch die früheren Vorschläge für eine Fortsetzung nicht zugesagt: „Ich wollte dem ohnehin schon viel zu krimilastigen Programm nicht noch einen weiteren Krimi hinzufügen.“ Dass er am Ende trotzdem zugestimmt hat, lag an der Geschichte: „Mich hat vor allem die Frage interessiert, wie ein Paar miteinander umgeht, wenn sie noch gebraucht wird, er sich aber nicht mehr gebraucht fühlt.“

Stumphs Position lässt sich unter anderem daran ermessen, dass er bei „Tod auf der Insel“ auf Änderungen bestanden hat, als der Film im Grunde fertig war. Trotzdem hat er großen Respekt vor der kreativen Arbeit seiner Mitstreiter. Deshalb findet er es zum Beispiel „unverschämt, wenn es aus irgendwelchen Gründen und ohne Absprache mit den Autoren zu Streichungen oder Veränderungen im Drehbuch kommt.“ Seine eigenen Änderungswünsche trägt er so diplomatisch wie möglich vor. Selbst Rainer Kaufmann, mit dem er „Der Job seines Lebens“ (2003, ARD) gedreht hat, konnte auf diese Weise damit leben, dass Stumph beim Schnitt wie auch bei der Abnahme dabei war. Der Schauspieler betont, er achte bei Diskussionen stets darauf, unter der Augenhöhe des Regisseurs zu bleiben und zu verdeutlichen, dass es ihm nicht um sein Ego, sondern um die Sache gehe. In anderer Hinsicht ist Stumph dagegen sehr wohl Ich-bezogen. Bei der Auswahl seiner Rollen fragt er sich: „Wofür will ich meine Kraft noch investieren?“ Während der „Stubbe“-Zeit habe er sich mit drei Krimis pro Jahr plus oft einem weiteren Filmprojekt, dazu den Auftritten als Frosch in der „Fledermaus“ an der Semperoper sowie seinem eigenen Kabarettprogramm manchmal wie ein „Durchlauferhitzer“ gefühlt. Heute, räumt er ein, habe er zwar nicht weniger zu tun als früher, „aber das erlebe ich genussvoller“.