Osnabrück. An Heiligabend beginnen im NDR Fernsehen die Büttenwarder Festspiele. Bis Silvester zeigt der Sender 20 Folgen "Neues aus Büttenwarder" - sechs davon sind nigelnagelneu. Prominenter neuer Mitspieler ist dabei Axel Milberg.

Zur Bescherung an Heiligabend legt der NDR noch ein dickes Geschenk unter den Baum. 20 Folgen der beliebten Reihe „Neues aus Bütttenwarder“ werden bis Silvester ausgestrahlt. Sechs Episoden davon sind funkelnagelneu. Und mit Hajo Narkmeyer kehrt nach 35 Jahren ein alter Bekannter in das Dorf mit seinen skurrilen Bewohnern irgendwo zwischen Flensburg und Hamburg zurück. Dessen prominenter Darsteller Axel Milberg äußerte sich im Gespräch mit unserer Redaktion über seine Figur und heimatliche Gefühle.

Büttenwarder hat einen neuen Bewohner. So ganz neu ist er allerdings nicht. 35 Jahre sind vergangen, seit Hajo Narkmeyer mit seiner Jugendfreundin Britta Büttenwarder verließ und mit ihr auf einem weit entlegenen Gutshof bei Süderbrarup eine Anstellung fand. Dort blieb er all die Jahre, heiratete seine Britta, wurde vielfacher Vater, arbeitete selten und wenn, dann nur an seiner Einbildung. Nun aber kehrt Hajo zurück in sein geliebtes Heimatdorf und übernimmt den elterlichen Hof.



Seinen ersten Auftritt hat Hajo in der Folge „Zwei Steinadler“. Als Adsche (Peter Heinrich Brix) gerade mit seinem Mofa Onkel Krischan auf dem Anhänger zum Frisör kutschiert, passieren sie eine Unfallstelle. Ein Werttransporter ist von der Straße abgekommen. Adsche inspiziert die Lage und stellt schnell fest, dass hier „Nennwert“ geladen ist. Just in diesem Moment betritt Hajo, auch immer am persönlichen Vorteil interessiert, die Szenerie. Es entspinnt sich ein komischer Kampf um die wertvolle Fracht.









Vollaromatische Essenz meiner norddeutschen Heimat

Axel Milberg, einer der profiliertesten Schauspieler unseres Landes, verkörpert diesen Hajo und hat sichtbar viel Spaß daran. „Ich finde an Hajo lustig, dass er von sich eine ganz andere Meinung hat, als die, die man bekommen könnte, wenn man ihm so zuschaut. Dieses krasse Missverhältnis zwischen Selbst- und Außenwahrnehmung. Er hält sich für einen Unternehmer mit großer kaufmännischer Begabung. Trickreich. Ein Macher und Erfolgsmensch. Aber da verschätzt er sich ein wenig.“, charakterisiert Milberg im Gespräch mit unserer Redaktion seine Figur.

Für den geborenen Kieler Milberg hat sein Engagement in Büttenwarder auch etwas von Ankommen. „Ich bin natürlich auch zu Hause in München, wo ich seit 40 Jahren lebe. Aber Büttenwarder ist doch sozusagen eine vollaromatische Essenz meiner norddeutschen Heimat. Diese satten Wiesen, diese Eichen, die mitten auf einer Wiese stehen. Bei manchen Motiven stand ich da wirklich mit offenem Mund in den kurzen Drehpausen – diese Erinnerung an Norddeutschland.“ Milbergs Vater stammt von einem großen landwirtschaftlichen Betrieb. „Ich träume, dass ich an Scheunen und so vorbei zum Wohnhaus fahre… Orte, wo ich nie lebte, aber frühere Generationen.“

Verwandlung

Unrasiert, mit zu kurzen Hosen, zu knapper Weste und bescher Kappe passt Milbergs Hajo perfekt in die Büttenwarder Landschaft. „Ich ließ mich reinlegen. Die Kostümbildnerin meinte: Ist prima! Sieht gut aus! Das steht Dir!“, erläutert Milberg. „Gott ja, ich wollte das ja auch. Oft wird so eine Verwandlung von den Redaktionen gar nicht gewollt. Wenn dann aber die Sprache, mit dem Dialekt und mit dem Kostüm in eine andere Welt führt, und du sagst: Dies bin nicht ich, aber es ist eine glaubhafte Erfindung – dann ist es gut.“

Milberg fühlte sich von Anfang an wohl im Büttenwarder-Team. „Es war vom ersten Augenblick an eine sehr vertraute Atmosphäre.“ Dies habe auch an Peter Heinrich Brix gelegen, mit er sich sehr gut verstanden habe. „Man kam gleich ins Spiel. Es passte alles zusammen.“ Begeistert zeigt sich Axel Milberg auch von Büttenwarder-Erfinder und Autor Norbert Eberlein. „Eberlein ist eine Rarität. Der schreibt so unfassbar gute Drehbücher und Geschichten abseits vom kalkulierten Mainstream. Und für Büttenwarder schon seit 20 Jahren – was für eine Erfolgsgeschichte.“









Kunst der Fuge

Klingt alles so, als wäre die Dreharbeiten ein reiner Spaß. Doch Axel Milberg, der sich für die plattdeutschen Versionen selbst nachsynchronisierte, korrigiert: „Es ist harte Arbeit. Gut so. Aber wenn es funktioniert...?! Es ist wie die Kunst der Fuge. Es muss nahtlos ineinander greifen. Die Leute denken, Norddeutsche seien alle langsam. Stimmt aber gar nicht. Auch nicht die Landeier in Büttenwarder. Du musst im Stakkato „papapapapap“ machen, erst dann entfaltet sich das Aroma.“

Dieses Aroma begeistert die Zuschauer nunmehr seit über 20 Jahren. „Alle sind Egoisten, alle denken nur an sich, behaupten aber das Gegenteil“, beschreibt Milberg die Büttenwarder Dorfgemeinschaft. „Sie dabei zu beobachten, wie sie um ihr Überleben kämpfen mit ihren überschaubaren Talenten, macht dann die Komik aus. Die Figuren denken natürlich nie, komisch zu sein. Sie sind es für den, der ihnen dabei zuschaut.“

In diesem Sinne heißt es ab dem ersten Weihnachtstag, dem Ratschlag des NDR zu folgen. „Machen Sie es sich gemütlich in der guten Stube, den Apparillo ausrichten und für das richtige Ambiente sorgen!“ Die Büttenwarder Festspiele können beginnen.