Osnabrück . In zehn Teilen wirft das ZDF mit „Die Kanada-Saga“ einen Blick auf die Geschichte des nordamerikanischen Landes.

Es gibt einen derzeit einen Trend in der Erzählung von Geschichte. Einen sehr guten. Denn während früher ausschließlich über die „Entdeckung“ ferner Kontinente durch Europäer berichtet wurde, wird heute zumeist wenigstens berücksichtigt, dass es zuvor bereits Bewohner gab. Das ist auch bei der zehnteiligen Reihe „Die Kanada-Saga“ der Fall, die das ZDF in der Nacht von Donnerstag, 21. Dezember, auf morgen zeigt. Allerdings beginnt die Reihe erst ab dem 17. Jahrhundert – das ist der Zeitpunkt der Kolonialisierung Nordamerikas durch Europäer. Bereits vor 12.000 Jahren allerdings wurde das heutige Kanada von den so genannten „First Nations“ besiedelt.

Die zehn Folgen zeigen zumeist Geschichte in gespielten Szenen, die von einer Erzählerstimme zeitlich eingeordnet werden. Zudem kommentieren Experten das Gezeigte hinsichtlich des historischen Kontextes und der Bedeutung für die Entwicklung Kanadas.

Erzählt wird die Geschichte überwiegend anhand von herausragenden Persönlichkeiten, die die Ereignisse vorangetrieben haben. Experten beschreiben, wie sich bestimmte Ereignisse für die Betroffenen angefühlt haben müssen – und welche Rolle das wiederum für die weitere Entwicklung spielte. Dabei werden auch ganz „normale“ Zeitgenossen geschildert, wodurch beispielsweise die besondere Rolle der Frauen in der Geschichte des Landes transportiert wird. Wie eine der kommentierenden Expertinnen es sagt: „Manchmal haben kleine Entscheidungen große Auswirkungen.“

Auch manche der Schauspieler kommentieren die Ereignisse – und zeigen so, wie sie sich auf die Dreharbeiten vorbereitet haben. Ergänzt werden die zehn Folgen von 3D-Animationen, die einen Überblick über historische Orte geben.

Die Kanada-Saga, ab Donnerstag, 20. Dezember, 20.15 Uhr.