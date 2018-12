Osnabrück. Am 23.12.18 um 20.15 Uhr startet bei Sat.1 „The Voice Senior“, der Ü-60-Ableger von "The Voice of Germany".

Kaum ist die achte Staffel der Gesangsshow „The Voice of Germany“ mit mäßigen Quoten fürs Finale zu Ende gegangen, legt Sat.1 am 23. Dezember um 20.15 Uhr mit „The Voice Senior“ nach. Vier Folgen lang wird nach dem bekannten Prinzip die beste Stimme Deutschlands gesucht - Mindestalter: 60. Nachdem das erste Spin-Off „The Voice Kids“ schon die sechste Staffel hinter sich hat, soll nun auch die ältere Generation ihre Chance bekommen. Die hatte sie zwar mitunter auch im regulären „The Voice“-Format. Doch wann immer große Stimmen jenseits der von Pro Sieben und Sat.1 anvisierten Kernzielgruppe von 14-49 Jahren im Rennen waren, schieden sie gegen Ende doch aus. Ob dabei das Prinzip Nachwuchsförderung Vorrang genießt oder auf die Kompatibilität mit der Zuschauerschaft geschielt wird, die in den letzten Runden der Show per Voting über Wohl und Wehe der Kandidaten entscheidet, bleibt Spekulation.

Best-Ager-Sender Sat.1?

Man mag hinter dem Senior-Ableger das unausgesprochene Eingeständnis vermuten, dass Sat.1 im Schnitt das älteste Publikum im deutschen Privatfernsehen hat. Naheliegend ist aber, dass der Schwung der ausgelaufenen Staffel genutzt und die gesangsaffine Zuschauerschaft auch über die Feiertage ans Programm gebunden werden soll. Denn unbestritten ist, dass die absoluten Zuschauerzahlen der Privatsender rückläufig sind und Fernsehwerbung dadurch immer unattraktiver für die Kunden wird. Auch darum zeigt „The Voice of Germany“ nicht nur vor der Kamera Kreative, sondern ist auch in puncto Produktplatzierung außerordentlich kreativ und lotet gern mit überfallartigen Werbeeinblendungen während der laufenden Show die Grenzen der Zulässigkeit von Fernsehreklame aus. Vor allem aber in den sozialen Medien ist "The Voice" bislang schon eine starke werberelevante Marke. Mit einer auf ältere Talente ausgelegten Drittshow könnte man auch in die zahlungskräftige Zuschauersparte der „Best Ager“ vorstoßen.

Emotionale Geschichten

Popsänger Mark Forster, der sowohl in der eben beendeten „The Voice“-Staffel, wie auch bei der Ü-60-Variante Teil der Jury ist, verriet in der Finalshow am vergangenen Sonntag, worin vor allem das Potenzial von „The Voice Senior“ aus Sendersicht liegen dürfte: in den emotionalen Geschichten hinter den Bewerbern. So gut wie alle Castingshows leben neben dem, was die Kandidaten - oder„Talents“, wie sie bei „The Voice“ neudeutsch heißen - zu bieten haben, von der Biografie der Teilnehmer. Dass von betagteren Star-Aspiranten mehr gelebte Geschichte zu erwarten ist, als von 16-jährigen Neulingen, liegt auf der Hand. So verrät die 78jährige Gabriele Treftz, die zum Auftakt „Für mich solls rote Rosen regnen“ singen wird, dass ihr Mann ihr das Singen vor Publikum, das „Tingeln“ verboten hat, obwohl sie immer schon auf einer großen Bühne stehen wollte. Das Fernsehen macht Träume wahr, und das Publikum ist (fast) live dabei - mit diesem Rezept werden auch Produzententräume wahr. Juroren sind neben Mark Forster und Yvonne Catterfeld, die „The Voice“-Fans bereits zur Genüge beim Coachen und Loben gesehen haben, auch Sasha, der schon bei der „Kids“-Version dabei war, und die Country-Rocker Sascha Vollmer aka Hoss Power und Alec Völkel aka Boss Burns von The Boss Hoss. Sie waren in den ersten beiden Staffeln von „The Voice“ Coaches. Dass bis auf Catterfeld alle Acts in diesem Jahr neue Alben herausgebracht haben, mag Zufall sein. Aber natürlich geht es bei „The Voice“ auch um die Karrieren der Coaches. Um deren Alben jedoch noch auf die weihnachtlichen Gabentische der Zuschauer zu bringen, kommt die Senior-Show fast zu spät. Aber, wie es im Werbeslogan von „The Voice Senior“ heißt: Besser spät als nie! Die weiteren Folgen laufen bei Sat.1 am 28. Und 30. Dezember, das Finale am 4. Januar 2019.