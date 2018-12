Osnabrück. Weihnachtsspecial von "Bettys Diagnose": In der Karlsklinik hat die Stammbelegschaft frei, die Nebendarsteller spielen die Hautrollen. Und Jürgen Heinrich hat einen Gastauftritt als schlecht gelaunter Patient. Am Freitag, 21. Dezember, um 19.25 Uhr im ZDF.

Alle Jahre wieder darf eine beliebte Serie ein Weihnachtsspecial drehen. Diesmal ist es „Bettys Diagnose“. Ohne Betty allerdings – die hat wohl Weihnachtsurlaub.

Ava nicht. Die Schwesternschülerin muss als eine der wenigen vom Stammpersonal am Heiligen Abend arbeiten. Und als würde das nicht reichen, hat Pflegedienstleiterin Frau Puhl auch noch angekündigt, als „Schwester Mechthild“ auf der Station mitzuarbeiten. Halleluja. Den ärztlichen Dienst übernimmt Professor von Arnstett persönlich, unterstützt von Doktor Lewandowski, der allerdings mehr an seinen Auftritt als Weihnachtsmann und an verspätete Geschenkpakete denkt.

Eingeliefert werden in dieser Folge gar weihnachtliche Kranke: Herr Engel (!) zum Beispiel (Jürgen Heinrich), ein Firmeninhaber und Miesepeter, dessen Herzprobleme – genannt: Panzerherz – nicht nur körperlicher Art sind. Und der kleine Felix, der auf dem Weg zu seinem Opa gestürzt ist. Beide kommen auf ein Zimmer – den Rest können Sie sich denken.





Natürlich erklingt in der Karlsklinik das ein oder andere Weihnachtslied, selbst gesungen oder als Hintergrundbeschallung. Es gibt selbstgebackene Kekse, einen selbstgeschmückten Tannenbaum und eine herzergreifende Bescherung. Und am Ende einen wunderbaren Weihnachtsfrieden.

Und, ja, schneien tut es auch noch. Sozusagen das Schneehäubchen auf reichlich Zuckerguss.

Wertung: Drei von sechs Sternen