Osnabrück. Der Tatort kommt heute Abend aus dem Schwarzwald: Luka Weber (Carlo Ljubek) ermittelt in „Damian“ anstelle des unpässlichen Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner). Und der Film strotzt nur so vor ausgebrannten, durchgeknallten Gestalten. Der sonderbarste Tatort des Jahres.

Was für ein Titel(anti-)held: Damian (Thomas Prenn) ist ein Jura-Student vom Lande, der in Freiburg völlig neben der Spur lebt: Total übermüdet kommt er drei Wochen zu spät zu einer Klausur in die Uni, er hört Stimmen, rennt nachts in Boxershorts durch den Wald – und wird in diesem Aufzug schließlich in der Nähe eines Tatorts aufgegriffen. Leidet er an Burnout?

Diese Frage stellt sich auch bei den Kommissaren Franziska Tobler (Eva Löbau) und Luka Weber (Carlo Ljubek), die Tag und Nacht nach dem Mörder eines Tennislehrers und seiner Schülerin suchen und mit ihrem Auftritt auch die Zuschauer ermüden. Wenn sie nicht gerade ein Nickerchen machen, lutschen sie koffeinhaltige Bonbons.









Luka Weber? Ja, im Film springt er für den an einem Beinbruch laborierenden Kollegen Friedemann Berg ein – im wahren Leben musste Berg-Darsteller Hans-Jochen Wagner wegen einer Erkrankung so kurzfristig passen, dass der SWR den Dreh des dritten Schwarzwald-Tatorts nicht mehr verschieben wollte oder konnte. Was sich in seiner Filmografie im Nachhinein als Glücksfall herausstellen könnte. Denn auf diese Weise war Wagner nicht am schrägsten und wohl auch schlechtesten Tatort des Jahres 2018 beteiligt.

Der nämlich zeichnet sich vor allem durch eine reichlich absurde Geschichte aus, präsentiert einen Käfig voller Narren wie den Mann, der im Auto vorm Haus Butterbrote verspeist, während seine Frau drinnen Freier bedient, und stellt mit seinem Finale alles noch mal auf den Kopf. Spätestens dann könnte dieser Film im Kleinhirn manches Zuschauers (und Kritikers) einen Kabelbrand im Kleinhirn verursachen. Der so gut aus den Startlöchern gekommene Schwarzwald-Tatort ist diesmal weder witzig noch spritzig, weder spannend noch spaßig. Sondern einfach nur überflüssig. (So gut war der letzte Schwarzwald-Tatort)

Wobei die Darsteller der Narren durchaus prominente Namen tragen: Nora von Waldstätten spielt eine seltsame Frau Richter von der „polizeilichen Beratergruppe“, die das Team ein paar Tage begleiten und begutachten soll – und sich dabei als äußerst schräges Vögelchen herausstellt, dessen Anwesenheit in diesem Film absolut keinen Sinn und nur wenig Spaß macht.









Johann von Bülow gibt den Sonderling Peter Trelkowsky, der auf einem heruntergekommenen Grundstück in einem verwahrlosten Haus lebt, aus dem Verwesungsgeruch dringt. Ein Wäschefetischist, der sich perfekt als Verdächtiger eignet – so verdächtig, dass er’s kaum gewesen sein kann, oder?









Lediglich Damian-Darsteller Thomas Prenn ist ein bislang weitgehend unbeschriebenes Blatt. Um ihn kann es einem fast leid tun. Da bekommt man als unbekannter Schauspieler die Episoden-Hauptrolle in einem Tatort, wird von seinem Regisseur als „enorm intelligenter und sehr reifer Schauspieler“ gelobt – und ist dann doch nur die zentrale Figur in einem wirren und am Ende völlig unverständlichen Film.

Dieser Regisseur ist Stefan Schaller, der mit „Damian“ seinen ersten Tatort gedreht und zusammen mit Lars Hubrich auch das Drehbuch geschrieben hat. Sollte es einen zweiten geben, kann der eigentlich nur besser werden. (So war der ARD-Krimi vom letzten Sonntag)





Tatort: Damian, Das Erste, Sonntag, 23. Dezember 2018, 20.15 Uhr.

Wertung: 2 von 6 Sternen