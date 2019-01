Osnabrück . Um ein Paar, das sich trennen will, dreht sich "Bist du glücklich?" mit Laura Tonke, Ronald Zehrfeld, Eleonore Weisgerber und Günter Maria Halmer. Bist du glücklich? 2. Januar, 20.15 Uhr, ARD

Es ist natürlich Pech, wenn in der Besetzungsliste einer der wichtigsten Darsteller fehlt: In „Bist du glücklich?“ spielt der Salzstreuer von Sonja (Laura Tonke) und Marc (Ronald Zehrfeld) eine tragende Rolle. Daran, ob Sonja ihn auf dem Tisch stehen lässt oder ins Regal räumt, manifestiert sich der Zustand des Paares, das sich nach 13 Jahren trennen will. Eine Geschichte, die x-fach erzählt wurde – aber selten so fein, so witzig, so sprachlos dramatisch.

Es ist ein komplexes Gespinst aus Szenen, die fein ineinander verwoben sind. Nicht nur hinsichtlich der Anspielungen, die sich durch den Film ziehen – und von denen der Salzstreuer nur einer ist. Sondern auch hinsichtlich des Schnitts (Stefan Blau), durch den der Beginn ihrer Liebe in direkte Beziehung gesetzt wird zum Jetzt. Äußerlich zu sehen ist das an den Frisuren und der Kleidung, aber es ist auch zu spüren an der Wortwahl, an der Betonung, an Blicken, die zeigen, wie weit sich Marc und Sonja voneinander entfernt haben – und wie verbunden sie noch sind.

Dabei ziehen nicht nur Laura Tonke und Ronald Zehrfeld mit ihrem Spiel in die Geschichte hinein, sondern auch Eleonore Weisgerber und Günther Maria Halmer als mitleidende Nachbarn und Freunde.

Sechs von sechs Sternen. Sieben gibt es ja leider nicht.