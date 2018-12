Osnabrück. Die Dokumentation begleitet einen brasilianischen Biologen auf seiner Mission, eine bedrohte Art zu retten.

Die Amazonasregion in Südamerika ist eine der artenreichsten Gegenden der Welt. Doch auch dieses Ökosystem ist in Gefahr. Eingriffe durch den Menschen bedrohen die Natur. Betroffen ist auch die Amazonas-Seekuh, die als einzige ihrer Artgenossen im Süßwasser lebt. Das auch als Fluss-Manati bekannte Tier gilt als Indikator für den Zustand der Amazonas-Region. Gefährdet ist der Bestand durch extensive Jagd, Tod durch Schiffschrauben oder Umweltgifte.

Die Dokumentation von Florian Gutknecht begleitet den brasilianischen Biologen Diogo Alexandre de Souza bei seiner Mission, in einer Auffangstation aufgepäppelte Seekuhwaisen in den Amazonas auszuwildern. Ein durchaus spannendes Abenteuer. Dabei erfährt der Zuschauer viel über die Arbeit des Biologen und seiner Helfer, aber wenig über die Amazonas-Seekuh, deren engster Verwandter der Elefant ist. Es ist das Manko des Films, dass viel gezeigt, aber wenig erläutert wird. Gerne wüsste man, warum die Seekuh als Indikator taugt. Auch über Lebensraum und Sozialverhalten der Tiere hätte man gerne mehr erfahren.

So ist es letztlich mehr ein Film über ein wissenschaftliches Projekt als eine Dokumentation über Seekühe. Auch wenn Einblicke in Souzas Arbeit gewährt werden – die Dokumentation bleibt an der Oberfläche und zeigt wenig Tiefgang.

Seekühe auf Reisen

Donnerstag, 20. Dezember 2018, 18:35 Uhr, Arte

Drei von sechs Sternen