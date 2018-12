Osnabrück. Hartz IV ist in der Diskussion. Gehört die ganze Reform abgeschafft? Oder müssen nur die Regelsätze erhöht werden? Der Film "Genug zum Leben? – Hartz IV auf dem Prüfstand" lässt Befürworter, Gegner und Betroffene zu Wort kommen. Am Mittwoch, 19.Dezember, um 20.15 Uhr bei ZDFinfo

Die Diskussion um Hartz IV ist in vollem Gange. Es war die SPD-Regierung unter Gerhard Schröder, die die stets ungeliebte Reform eingeführt hat – und manche sagen, es war der Anfang vom Niedergang der Partei. Viele haben sich damals von ihr abgewandt, weil die „Partei der kleinen Leute“ sich plötzlich gegen die kleinen Leute wandte. Erholen von diesem Fremdeln konnte die SPD sich nie.

Wohl deshalb steht der Abschied von Hartz IV seit einiger Zeit ganz oben auf der Agenda der Sozialdemokraten – und auf der der Grünen. Andere widersprechen vehement: Hartz IV ist der Sache nach richtig, nur über die konkreten Zahlen könne man reden, sagen manche. Andere sind noch strikter: Mit Hartz IV habe man alles, was man zum Leben braucht, äußerte im Frühjahr Jens Spahn – und erntete damit massenhaft Proteste, aber auch Zustimmung.

Reicht zum Überleben

Zum Beispiel von seinem Parteifreund Alexander Krauß, der die CDU im Erzgebirge vertritt – und damit sind wir bei der Dokumentation „Genug zum Leben? – Hartz IV auf dem Prüfstand“ heute bei ZDFinfo. Zugute halten muss man dem Film, dass er keine Partei ergreift. Alexander Krauß kommt mit seiner These „Reicht zum Überleben. Und das ist der Grundgedanke von Hartz IV“ genauso zu Wort wie Ulrich Schneider, der Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und einer der größten Kritiker der Hartz IV-Reformen. Sozialer Kahlschlag, Klassenkampf – das Mitglied der Links-Partei scheut sich nicht vor solchen Vokabeln.

Die verschiedenen Meinungen zu Wort kommen zu lassen, dieses Prinzip zeigt sich auch, wenn Betroffene gefragt werden. Da ist auf der einen Seite Alena Kleine aus Breckerfeld im Sauerland, alleinerziehende Mutter von Kaspar, 18 Monate. Sie ist in Elternzeit, aber das Elterngeld ist zu gering, deshalb ist sie auf Hartz IV. Anspruch hat sie auf 1187,85 Euro pro Monat, inklusive Wohngeld und allem. Davon gehen aber Erziehungsgeld, Kindergeld und die Unterhaltungszahlung des Kindsvater ab. „Unfair“, findet das Alena Kleine, schließlich sei der Unterhalt für ihren Sohn da, nicht für Miete oder Strom. Sie leidet darunter, sich gar nichts mehr leisten zu können. Einmal im Monat mache sie etwas Besonderen mit Kaspar, Zoo oder Indoorspielplatz, mehr sei einfach nicht drin. „Die Politiker sollten mal einen Monat lang versuchen mit dem auszukommen, mit dem ich auskommen muss.“

"Uns hat es an nichts gefehlt"

Wilfried Fesselmann aus Gelsenkirchen sieht das ganz anders. Zehn Jahre hat er von Hartz IV gelebt. Mit seiner Frau und den drei Kinder. „Uns hat es an nichts gefehlt“, sagt er. Sogar in Urlaub seien sie gefahren. Nur Extrakosten müsse man eben vermeiden. „Nicht trinken, nicht rauchen, keine Haustiere.“ Er findet es nur fair, dass die Arbeitsagentur auch etwas von Hartz-IV-Empfängern verlangt. Fast wie ein Verhältnis Arbeitgeber/Arbeitnehmer sei das. „Alle Termine pünktlich einhalten, alle Anträge und Formulare sorgfältig ausfüllen, dann läuft das schon.“

Der Film von Sebastian Galle enthält aber nicht nur Meinungen, sondern auch Informationen. Zum Beispiel, wie hoch der Hartz-IV-Anspruch für einen alleinstehenden Erwachsenen ist (416 Euro) oder was eigentlich Hartz I, Hartz II und Hartz III. ER blickt zurück auf das Jahr 2003, als fünf Millionen Menschen arbeitslos waren – heute ist es weniger als die Hälfte -, und Reformen der sozialen Sicherungssysteme dringend notwendig waren. „Wir brauchen einen Mentalitätswandel, um mehr Leute in Arbeit zu bekommen“, sagt Peter Hartz, heute 77 Jahre alt. Arbeit müsse sich wieder lohnen und staatliche Hilfe sich auf das zwingend notwendige beschränken. „Übergangsweise“, sagt er. Und: „Unterm Strich war die Reform ein Erfolg.“ Kritisieren wolle er nur den Regelsatz. „Wir haben schon 2002 als Grundsicherung 511 Euro vorgeschlagen, herausgekommen sind 345 Euro.“

Anzeige Anzeige





Informiert wird auch über Sozialbetrug: über Einzelne, die mehr Sonderleistungen beantragen, als glaubwürdig ist und über gewerbsmäßigen Betrug, bei dem kriminelle Banden die Staatskasse plündern. Und über Beamte, die versuchen, die Betrüger zur Strecke zu bringen.

Und so geht es in dem Film hin und her. Zahlen und Fakten, Erfahrungen und Meinungen. Und am Schluss ist man sich immer noch nicht sicher. Klar 416 Euro reichen sicher nicht für einen Monat. Aber wenn noch alle andere Leistungen hinzukommen – Geld fürs Wohnen, für Einrichtungen, Winterkleidung, Sonderausgaben? Wer weiß.

Das ist vielleicht das größte Manko des Films: Er stellt eine Frage „Hartz IV – Genug zum Leben?“, aber beantwortet sie nicht. Hinterher ist man zwar ein bisschen schlauer, als vorher, aber eben nur ein bisschen.

Genug zum Leben? – Hartz IV auf dem Prüfstand. Am Mittwoch, 19.12.2018, um 20.15 Uhr bei ZDFinfo