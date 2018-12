Osnabrück. Dieses Jahr schippert „Das Traumschiff“ (ZDF, Mittwoch, 20.15 Uhr) zu Weihnachten durch den Pazifik nach Hawaii. Trotz einer Erpressung und eines ehemaligen Juwelendiebes an Bord überzeugt auch diese Episode als netter Gegenentwurf zum „Tatort“.

Alarm auf dem „Traumschiff“! Ein Erpresser treibt sein Unwesen und droht, das Essen an Bord zu vergiften, wenn ihm nicht umgehend 10000 Euro gezahlt werden. Das erste Opfer ist ausgerechnet die Controllerin Katja (Hedi Honert), die auch der wahre Grund für die Erpressung ist. Mit ihr droht schließlich aufzufliegen, dass sich der Sous-Chef mit einem beherzten Griff in die Schiffskasse exakt 10000 Euro „geliehen“ hat. Außerdem mit an Bord: Ex-Juwelendieb Frank (Christoph M. Ohrt), der sich doch glatt in eine auf teure Klunker spezialisierte Versicherungsdetektivin verliebt. Und natürlich jede Menge amouröse und familiäre Verwicklungen. Aber keine Angst. Kapitän Burger (Sascha Hehn) wird an Bord mal wieder alles schaukeln.

Schließlich ist „Das Traumschiff“ nach wie vor der garantierte Gegenentwurf zum „Tatort“ im Ersten. Und auf dem „Traumschiff“ löst sich jede noch so schlimm klingende Geschichte mit einem Schmunzeln in Wohlgefallen auf. Außerdem gibt es natürlich wieder viele schöne Bilder. Der Landgang auf Hawaii sorgt für viel Aloha und ein paar polynesische Schöpfungsmythen. Und ein Besuch im „Jurassic Park“ darf auch nicht fehlen. Am Neujahrstag geht es weiter nach Japan. Dann auch wieder mit Harald Schmidt, der hier schwänzt.

Wertung: 3 von 6 Sternen