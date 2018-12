Osnabrück. In eine Kunstgalerie treibt Heiko „Schotty“ Schotte (Bjarne Mädel) dieser Fall, in dem er auf Pia Hierzegger als Tilly und Lina Beckmann als Erna in Nebenrollen trifft.

Diese Frau weiß wirklich auf jede Antwort eine Frage: Jedes Mal, wenn Schotty (Bjarne Mädel) seine Meinung über den Wert von Kunst äußert, setzt Tilly (Pia Herzegger) den Tatortreiniger und seine Gedanken mit einer kurzen Rückfrage Schachmatt. „Ja, stimmt eigentlich“, kann er ein ums andere Mal nicht umhin im schönsten Hamburger Dialekt zu entgegnen. Aber, was hilfts. Schotty nimmt es locker. Kurzes Schulterzucken und weiter geht’s. Dabei hat er sich eben noch darüber aufgeregt, dass ein Künstler für seine Objekte echtes Geld zerschneidet.

Und Geld ist es dann auch, das Schotty selbst an den Rand eines Kunstdiebstahls bringt. Einen Fünf-Euro-Schein hatte er vom Boden der Kunstgalerie aufgelesen, in die ihn sein viertletzter Einsatz gebracht hat. Hier ist am Abend zuvor ein verkannter Maler erschossen worden. Wie immer aber ist nicht die eigentliche Tat das Interessante an der Folge, sondern das, was Schotty drumherum erlebt und das in aller Absurdität ausgekostet wird. In der Pause bezahlt er mit besagtem Geldschein sein Würstchen an der Bude von Erna (Lina Beckmann) und sorgt damit für einige Irritation – sowohl am Wurststand als auch in der Galerie. Aber Schotty wäre nicht Schotty, wenn er die Sache nicht gewitzt zu seinen Gunsten zu Ende bringen würde.

Fünf von sechs Sternen