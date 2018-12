osnabrück. Osnabrück. Im 90-minütigen Weihnachtsfilm „Hubert und Staller – Eine schöne Bescherung“ (Das Erste, Mittwoch, 20.15 Uhr) verabschiedet sich Helmfried von Lüttichau alias Staller. Vorher gibt es aber noch einen schrägen bis schwarzhumorigen Fall zu lösen.

Eigentlich wollten Hubert (Christian Tramitz) und Staller (Helmfried von Lüttichau) zum Fest der Liebe nur etwas Gutes tun. Weil Oma Eissner ein Jahr lang keine Rundfunkgebühren mehr gezahlt hat, haben sie im Wolfratshausener Revier Geld gesammelt, um der alten Dame Ärger zu ersparen. Aber Oma Eissner ist nicht mehr zu helfen. Seit einem Jahr liegt sie mumifiziert und mit gebrochenem Genick unentdeckt in ihrer Wohnung. Unfall? Wohl doch eher ein Mord, wie sich herausstellt. Schließlich fehlen auch noch 400000 Euro.

In diesem 90-minütigen Weihnachtsfilm mit dem Titel „Eine schöne Bescherung“ muss Hubert über weite Strecken ohne Staller auskommen, der eine Städtereise nach Rom antritt. Aber auch so gelingt es Regisseur Sebastian Sorger nach dem Drehbuch von Philip Kaetner und Oliver Mielke, den ganz eigenen, liebenswert-schrulligen und mitunter auch schwarzhumorigen Tonfall der Serie aufrecht zu erhalten. So bekommt Hubert unerwarteten Besuch von seiner ihm völlig unbekannten Tochter Anna (Sinje Irslinger). Und ein eingefrorener Weihnachtsmann erleidet Gefrierbrand. Am Ende trennen sich die Wege von Hubert und Staller. Aber keine Angst. Im Januar geht es bereits heiter weiter. Mit „Hubert ohne Staller“.

Wertung: 4 von 6 Sternen.

„Hubert und Staller – Eine schöne Bescherung“. Das Erste, Mittwoch, 19. Dezember, 20.15 Uhr.