Osnabrück. Zwei nicht so oft verfilmte Märchen feiern zu Weihnachten in der ARD-Reihe „Sechs auf einen Streich“ Premiere. Doch das ZDF liefert nicht nur die spannendste Verfilmung mit "Der süße Brei", sondern sendet bereits am 4. Advent eine neue zauberhafte Festtagsgeschichte für Kinder mit "Pauls Weihnachtswunsch".

Drei klassische Märchen neu erzählt feiern Premiere im Weihnachtsprogramm der öffentlich-rechtlichen Sender. Seit zehn Jahren setzt die ARD in ihrer Reihe „Sechs auf einen Streich“ Märchenstoffe neu interpretiert für die Kinder von heute in Szene: Charmant mit viel Fantasie, humorvoll, nachdenklich und trotz historischer Kostüme sind thematische Bezüge zur Gegenwart spürbar. In diesem Jahr bieten sie in zwei eher unbekannteren Märchen die Auseinandersetzung mit bitterer Armut und – passend zur Diskussion um das Thema Klimawandel – das Verhältnis von Mensch und Natur an.

„Das Märchen von der Regentrude“

Beide Aspekte behandelt „Das Märchen von der Regentrude“ (Das Erste, 1. Weihnachtstag, 14.45 Uhr) nach Motiven von Theodor Storm. Im Zentrum des stimmungsvollen Films steht mit Janina Fautz als Maren eine engagierte Heldin, die etwas gegen die ewige Dürre und den drohenden Feuermann in ihrer Heimat unternehmen will. Sie macht sich auf einen gefährlichen Weg: Sie muss einen Fehler ihrer Vorfahren wiederausbügeln. Ihr Ziel: die Regentrude wecken.









„Die Galoschen des Glücks“

Hans Christian Andersens „Die Galoschen des Glücks“ (Das Erste, 2. Weihnachtstag, 13.15 Uhr) wird in der Neuverfilmung dramaturgisch entschärft und ins Barockzeitalter versetzt: Im Gegensatz zur Vorlage gibt es nun ein glückliches Ende. Ähnlich wie bei „Pauls Weihnachtswunsch“ geht auch darum, dass man sich gut überlegt, was man sich wünscht, denn es könnte in Erfüllung gehen – und einen mächtig in Schwierigkeiten bringen. Jonas Lauenstein spielt den leicht größenwahnsinnigen Küchenjungen Johann, der sein Glück vor seiner Nase nicht erkennt. Stattdessen kann er dank eines Zaubers plötzlich um die Prinzessin werben. Besonders sehenswert hier: Annette Frier als Fee Frau Sorge, hauptberuflich Köchin: Keine schau so komisch betrübt in die Zukunft wie sie.





„Der süße Brei“

Kantiger, manchmal düsterer und damit interessanter auch für Erwachsene inszeniert das ZDF und sendet tatsächlich eine „Märchenperle“ mit „Der süße Brei“ (24. Dezember, 15.05 Uhr) nach den Brüdern Grimm: Die charmatische Svenja Jung als mutige, willensstarkes Mädchen Jola, für das Allgemeinwohl und gegen den Hunger kämpft, trägt diesen beeindruckenden Abenteuerfilm.







Anzeige Anzeige

„Pauls Weihnachtswunsch“





Umzug in ein neues Leben: Eine Patchworkfamilie zieht in dem unterhaltsamen Kinderspielfilm „Pauls Weihnachtswunsch“ (ZDF, Sonntag, 15.30 Uhr) vor Weihnachten zusammen – und muss ordentlich zusammenraufen. Bis sie das auf wahrlich magische Weise tun, stiftet der titelgebende kleine Paul (entzückend: Jeremy Miliker) jede Menge Verwirrung und Streit bei seiner schwangeren Mutter (Petra Schmidt-Schaller), seinem ungeliebten Stiefvater (Axel Stein) und großen Stiefschwester Lilly (Nele Trebs), die wie er gar nicht mit der neuen Lebenssituation einverstanden ist.

Er wünscht sich sein altes Leben mit seinem leiblichen Vater und seiner Mutter zurück. Doch kann man die Dinge rückgängig machen, wenn man plötzlich durch Wände gehen kann? Und wenn ja, ist es dann wirklich gut so? Die Folgen dieses Zaubers machen den Film von Regisseurin Vivian Naefe schnell vorhersehbar und sorgt für ein paar dramaturgische Längen. Doch die Spielfreude des Ensembles macht das wieder wett.