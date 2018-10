Entertainer Stefan Raab kehrt mit seiner Show "Stefan Raab live!" auf die Bühne zurück. Foto: Matthias Balk/dpa

Köln. "Stefan Raab live!": So heißt die aktuelle Show des ehemaligen "TV total"-Moderators. Am Donnerstag steht Raab zum ersten Mal wieder auf der Bühne in der Kölner Lanxess-Arena.