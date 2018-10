Osnabrück. Auch der Beginn der fünften Staffel der Neuauflage von „Ein Fall für zwei“ (ZDF, Freitag, 20.15 Uhr) bietet mit der Episode „Familienbande“ nicht viel mehr als alten Wein in neuen Schläuchen.

In Frankfurt am Main scheint das Leben nur noch unter Drogeneinfluss erträglich zu sein. Diesen Eindruck erweckt zumindest der Einstieg in die neue Staffel „Ein Fall für zwei“ mit der Episode „Familienbande“. Im Wechsel sind auf der einen Seite ein paar Junkies zu sehen, die in einer Tiefgarage hausen und in digitalen Erinnerungen ihren besseren Zeiten nachtrauern. Auf der anderen Seite taumeln Anwalt Benni Hornberg und sein Freund und Privatschnüffler Leo Oswald (Antoine Monot, Jr. und Wanja Mues) sturzbetrunken durch ihr unbezahlbares Viertel und jammern über Gentrifizierung. Am nächsten Morgen ist ein Junkie tot, und Hornberg hat neben einem Kater einen neuen Fall.

Auch die fünfte Staffel der Neuauflage des TV-Klassikers bietet nicht viel mehr als alten Wein in neuen Schläuchen. Eine Mördersuche im altehrwürdigen Whodunit-Stil, wie sie im Bilderbuch steht. Der in U-Haft sitzende Mordverdächtige (Constantin von Jascheroff) kommt natürlich als Einziger nicht als Mörder in Frage. Familien- und Beziehungsgeflechte führen zu überraschenden Wendungen. Und am Ende zieht der Fall seine Kreise bei denen da ganz oben. Als Wein am Freitagabend gerade noch zu genießen – allerdings ist der schon kurz vorm Essig.

Wertung: 3 von 6 Sternen.

„Ein Fall für zwei: Familienbande“. ZDF, Freitag, 19. Oktober, 20.15 Uhr.