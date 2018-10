Osnabrück. Was ein guter Lehrer ist, weiß jeder, denn jeder war mal Schüler. Bis man vor einer Klasse steht. Denn: Wie wird man ein richtig guter Lehrer? Und passt die Lehrerausbildung zum anvisierten Ziel?

Überlegt Ihr Kind, Ihr Enkel oder Sie selbst Lehrer zu werden? Dann ist der Film heute Abend gut investierte Zeit. Angelehnt an die Ergebnisse des Bildungsforschers John Hattie, dass nämlich der Bildungserfolg nicht von Schulform, Klassengröße oder Elternhaus abhängt, sondern zum größten Teil vom Lehrer, fragt der Film: Wer kann und wer soll Lehrer werden? Wer sollte es besser bleiben lassen? Welche persönlichen Eigenschaften braucht man? Welche Motivation ist wichtig?

Vorgestellt werden verschiedene Schulkonzepte, wie das der Hermann Lietz-Schule auf Spiekeroog, aber auch ein Eignungstest, der hilft herauszufinden, ob der Lehrerberuf wirklich der richtige ist. An Kritik wird nicht gespart – etwa an der Ausbildung, die in manchen Bundesländern viel zu fachwissenschaftlich und viel zu wenig pädagogisch ist – von Unterrichtspraxis ganz zu schweigen.

Der Film ist aber auch für Lehrer sehenswert – vor allem, wenn sie Interesse daran haben, besser zu werden. Die Bereitschaft, sich überprüfen zu lassen und Kritik anzunehmen, ist dabei der entscheidende Faktor. Kollegiale Kritik, aber auch das systematische Feedback von Schülern.

Drei Erkenntnisse zum Neugierigmachen. Erstens: Ein guter Lehrer ist ein Team-Player. Zweitens: Ein Lehrer soll nicht lehren. Drittens: Das Scheitern steckt im Kern des Pädagogischen.

Fünf von sechs Sternen

Klasse Lehrer. Donnerstag, 18.10. 2018, um 20.15 Uhr bei 3sat