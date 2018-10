Osnabrück. Experten wägen Chancen und Risiken einer nicht aufzuhaltenden Entwicklung ab.

Smartphones und Computer bestimmen immer mehr unseren Alltag. Im Internet wird ständig gesucht und gefunden. Ein Ende der Entwicklung Künstlicher Intelligenz ist nicht abzusehen. Oberbegriff für all dies ist Digitalisierung. Der Dokumentarfilm von Peppo Wagner versucht dem schwer zu fassenden Phänomen auf die Spur zu kommen. In erster Linie lässt der Autor Experten sprechen, die Chancen und Risiken abwägen. Neben einer Roboterpsychologin, einem Chemiker, einem Rechtsinformatiker und einem Futuristen und Humanisten, nimmt auch der bekannte Wissenschaftsjournalist Harald Lesch Stellung.

Der Film bringt interessante Fakten zu Tage: bei der Handynutzung fallen zweidrittel des Energieverbrauchs in einer Cloud an. Dies ist nur kaum jemandem bewusst. Wäre das Internet ein Land, so stünde es im Stromverbrauchranking hinter China und den USA auf dem dritten Platz! Digitalisierung – diese "smarte Versuchung" (so der Untertitel der Doku) - steht für Wachstum durch Optimierung und Effizienzsteigerung. Doch die Schattenseiten sind gravierend. Digitalisierung frisst natürliche Ressourcen und produziert jede Menge Müll. Technologie sei die neue Religion, heißt es in der Doku, die viele Denkanstöße liefert. Doch die Experten warnen: der Mensch könnte sich in der Digitalisierung verlieren.

Dienstag, 16. Oktober 2018, 22:25 Uhr, 3sat

(Fünf von sechs Sternen)