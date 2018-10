Osnabrück. Mit Robert Atzorn ging der von ihm in der ZDF-Reihe „Nord Nord Mord“ verkörperte Kommissar Clüver nach siebenjähriger Ermittlertätigkeit in den Ruhestand. Der Neue heißt Carl Sievers. Deutschlands nördlichste Insel gefällt ihm aber gar nicht.

Das Zepter wird weitergereicht. Zumindest im Traum. Da sieht sich Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk) bereits als neuer Leiter der kriminalpolizeilichen Dienststelle auf Sylt. Und weil Feldmann ein etwas kindliches Gemüt besitzt, stellt er sich die Amtsübergabe als höfische Zeremonie in prunkvoller Umgebung vor – seine Kollegin Ina Behrendsen (Julia Brendler) tritt in frivoler Bekleidung heran und überreicht ihm das Machtsymbol auf einem samtenen Kissen.

Zu früh gefreut. Ina Behrendsen reißt den Kollegen aus dem Schlaf. Sie müssen zum Bahnhof, den neuen Chef abholen. Denn nicht Feldmann wurde befördert, auch nicht Behrendsen, die sich ebenfalls beworben hatte, sondern ein Kollege aus Kiel, der das nicht einmal wollte.

Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) hält nicht viel von der Insel Sylt, wo sich Reich und Schön gute Nacht sagen und ein Käsebrot so viel kostet wie anderswo ein Teller Labskaus mit Nachtisch und drei Gläsern Bier zusammen.

Auf dem Hinweg im Zug fällt sein Blick wiederholt auf eine mitreisende jüngere Blondine. Die empört sich und wechselt das Abteil. Klar wie Krabbensuppe, dass die Dame noch eine Rolle spielen wird. Denn die neue Folge der Krimireihe „Nord Nord Mord“ heißt ja auch „Sievers und die Frau im Zug“.

Auch ein zweisilbiger Name, aber ansonsten ist Sievers ein anderer Typ als sein Amtsvorgänger Theo Clüver. Der wurde von Robert Atzorn verkörpert und fand sich ganz gut zurecht auf Sylt, flirtete gern und runzelte nur mal besorgt die Stirn, wenn ein- bis zweimal im Jahr ein Mord geklärt werden musste.

Schauspieler Robert Atzorn, inzwischen 73, hat diese Rolle auf eigenen Wunsch abgegeben. Peter Heinrich Brix ist der Neue. In „Nord Nord Mord“ kann Brix, der in Flensburg geboren wurde, eine landwirtschaftliche Ausbildung genoss und seine Schauspielerkarriere beim Mundarttheater begann, seine norddeutsche Art ausspielen. Sievers ist ein leiser, nachdenklicher Zeitgenosse. Regisseur Thomas Jauch setzt ihn entsprechend in Szene und beweist dabei, dass Zurückhaltung nicht auf Kosten des Unterhaltungswertes gehen muss. Sievers redet wenig, lässt aber gelegentlich seinen trockenen Humor erkennen.

Wenn Sievers auf den Unterschied zwischen Kiel und Sylt zu sprechen kommt, klingt das so: „Da, wo ich herkomme, sind die Hecken nicht so hoch. Und die Frisuren. Von den Nasen mal ganz zu schweigen.“ Die Autoren Stefan Cantz und Jan Hinter, ursprünglich auch Verursacher der „Tatort“-Folgen mit Schauplatz Münster, setzen hier den Dialogwitz sehr dosiert ein, so wie er sich eben an realen Arbeitsplätzen zeigt.

Allerdings neigen sie dazu, einen Gag zerreden zu lassen. Da fährt das Trio der Sylter Kripo über die Luxusmeile in Kampen, und aus dem Radio tönt Elvis Presleys „In the Ghetto“. Anspielung verstanden. Aber Sievers muss noch mal umständlich erklären: „Ist doch auch eine soziale Minderheit, die hier abgeschottet vom Rest der Welt ihr Dasein fristet.“

An solchen Stellen rumpelt es noch, wenngleich mit dem Wachwechsel auf Sylt eine markante Modernisierung einhergeht. Carl Sievers hat gesundheitliche Probleme, die er zu kaschieren versucht. Ein Handicap als dramatisches Element, das von den Autoren über die Einzelfolge hinaus weitererzählt wird. Da warten noch einige Aufgaben auf die von Victoria Trauttmansdorff gespielte, ziemlich eigenwillige Therapeutin Tabea Krawinkel. Als Zuschauer darf man sich auf diese Fortsetzungen freuen. Erinnern wir uns an die Serie „Die Sopranos“: Da gehörten die Gespräche zwischen Gangsterboss Tony Soprano und seiner Therapeutin Dr. Melfi stets zu den Highlights.

„Nord Nord Mord: Sievers und die Frau im Zug“, Montag, 15.10.2018, 20:15 Uhr, ZDF