Jürgen Schneider (Reiner Schöne) begrüßt Bankvertreter. Foto: © MDR/Saxonia Entertainment/Axel Berger

Osnabrück. Fünf Milliarden DM Schaden; Jürgen Schneider betrog nicht nur die Banken, sondern auch seine Angestellten. Am Montag, 15.10.2018, 20.15 Uhr erinnert das Erste in "Der Auf-Schneider" an den wohl größten Finanzskandal der 90er.