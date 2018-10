Osnabrück. Agent „Kolibri“ (Jonas Nay) ist zurück. Ab Freitag sind alle zehn Episoden von „Deutschland 86“, der lange erwarteten Fortsetzung von „Deutschland 83“, auf Amazons Streaming-Portal Prime Video zu sehen. Die packende Fortsetzung überrascht nicht nur mit Handlungsorten von Kapstadt bis Paris.

Der DDR droht die Pleite. Da muss der real existierende Sozialismus schon zweigleisig fahren, um gegen den Klassenfeind bestehen zu können. So kann es schon mal passieren, dass Lenora Rauch (Maria Schrader) für die DDR in Südafrika an der Seite der Widerstandskämpferin Rose (Florence Kasumba) gegen das Apartheidregime kämpft – und gleichzeitig Waffengeschäfte für das Apartheidregime einzufädeln versucht, um an Valuta zu kommen.

Derweil hat jenseits von Afrika die Hauptverwaltung Aufklärung (HVA) im Arbeiter- und Bauernstaat Zuwachs bekommen. Mit der streng linientreuen Barbara Dietrich (Anke Engelke) aus dem Bereich Kommerzielle Koordinierung, kurz KoKo, sollen neue Ideen der Devisenbeschaffung der klammen DDR wieder auf die Beine helfen. Dietrich weiß schon 1986: „Gehen die Zahlen hoch, geht’s uns gut. Gehen sie runter, gehen wir unter“.

Von all dem bekommt Martin Rauch (Jonas Nay) zunächst gar nichts mit. Obwohl er als Ex-DDR-Spion „Kolibri“ drei Jahre zuvor im Zuge der NATO-Übung „Able Archer 83“ den Dritten Weltkrieg verhindert hat, wird er nun von der HVA in Angola in einem Kinderheim versteckt gehalten. Bis seine Tante Lenora auf die Idee kommt, ihren Neffen zu reaktivieren, um die Waffen aus Südafrika in die „richtigen“, also meistbietenden Hände zu dirigieren. Natürlich dauert es nicht lange, und es droht die nächste geopolitische Krise...

Packende Fortsetzung

Mit „Deutschland 86“ findet die ursprünglich im Auftrag von RTL produzierte Serie „Deutschland 83“ nun auf Amazons Streaming-Portal Prime Video ihre packende Fortsetzung. Und überrascht schon zu Beginn mit Handlungsorten, die man als Zuschauer nicht unbedingt für eine Serie über innerdeutsche Befindlichkeiten aus der Zeit des Kalten Krieges erwartet hätte.

Von Kapstadt und Angola geht es über Libyen nach Paris, bis sich die Handlungsfäden zwischen Bonn sowie Ost- und West-Berlin verwickeln. Im Mittelpunkt steht auch diesmal wieder die an den realen DDR-Agenten Rainer Rupp alias „Topas“ angelehnte Figur Martin Rauch, die diesmal erst recht nicht weiß, auf welcher Seite sie gerade steht. Eine Paraderolle für Nay, die er hier mit erkennbarer Spielfreude weiter ausbaut.

Neben Engelke als KoKo-Devisenbeschafferin Dietrich bereichern mehrere weitere Neuzugänge die Fortsetzung. So überzeugt insbesondere Lavinia Wilson auf Anhieb in ihrer Rolle der undurchsichtigen BND-Agentin Brigitte Winkelmann, die für manch eine Überraschung an der Seite des DDR-Spions Rauch sorgt. Dabei sind natürlich auch wieder dessen Romeo-Qualitäten gefragt. Darüber hinaus sind Fritzi Haberland als Ärztin in Gewissensnöten sowie der hierzulande unbekannte südafrikanische Autor, Komödiant und Schauspieler Jonathan Pienaar als raubeiniger Söldner Gary Banks hervorzuheben.

Bildgewaltig und einfallsreich

Als Regisseure zeichnen diesmal Florian Cossen und Arne Feldhusen verantwortlich. Frei von den sonst üblichen redaktionellen Zwängen eines TV-Senders ist ihnen eine bildgewaltige und einfallsreiche Inszenierung gelungen, die den grandiosen Vorgänger sogar ein wenig in den Schatten stellt, ohne ihm allerdings untreu zu werden.

Inhaltlich geht es zunächst einmal um die Verquickung der DDR-Staatsmacht mit dem internationalen Terrorismus. Das geschieht auf einer ironisch leicht überhöhten Ebene, die jedoch eng an die realen Vorgänge des Jahres 1986 gebunden ist. Aber natürlich spielen auch andere Eckpunkte und historische Ereignisse des Jahres eine Rolle. Das Thema AIDS nimmt einen festen Nebenhandlungsstrang ein, und natürlich kommt "Deutschland 86" auch nicht an den Auswirkungen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vorbei. Das ist aber nicht das Ende der Welt. Mit "Deutschland 89" ist eine dritte Staffel bereits angekündigt.

„Deutschland 86“ (1-10/10) ist ab Freitag, dem 19. Oktober in Amazons Streaming-Portal Prime Video abrufbar. Zeitgleich veröffentlicht Amazon die Begleitdoku „Comrades and Cash“ über historische Hintergründe.