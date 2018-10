Osnabrück.. Das FSC-Siegel soll zeigen, welches Holz nachhaltig produziert ist. Eine Doku belegt, dass es in mancherorts weit davon entfernt ist.

Ob Kaffeefilter, Kosmetiktücher, Papier oder Gartenmöbel: Das FSC-Siegel ist auf einigen Produkten drauf, die viele Menschen täglich benutzen. Ein Slogan fasst das Ziel des Siegels zusammen: „Wald für alle, für immer“. Vor 25 Jahren gründete sich der gemeinnützige Rat mit Sitz in Bonn, der dieses Ziel weltweit umsetzen wollte. Im „Forest Stewardship Council“ – übersetzt heißt das etwa „Rat der Verantwortung für den Wald“ – sitzen nicht nur Umweltverbände aus aller Welt. Alle Interessengruppen rund um den Wald sind hier gleichberechtigt anerkannte Mitglieder, erläutert beispielsweise der WWF und zählt auf seiner Homepage des Weiteren Unternehmer aus der Holz- und Forstwirtschaft, Gewerkschaften, Vertreter der Zivilgesellschaft und indigene Völker auf. Das Siegel soll nicht nur den Urwald schützen, sondern auch dafür sorgen, dass Holz überall auf der Welt sowohl ökologisch und sozial als auch wirtschaftlich produziert wird. Laut dem Film von Manfred Ladwig und Thomas Reutter, den Arte zeigt, hat der FSC weltweit 200 Millionen Hektar Wald zertifiziert.

Doch seit langem schon ist die Wirkungsweise des FSC umstritten: Der kambodschanische Urwald beispielsweise wurde laut Film seit dem Jahr 2000 bis auf 25 Quadratkilometer abgeholzt.

Seit 2008 traten mehrere Umweltschutzorganisationen aus dem Rat aus, darunter ein Jahr später Robin Wood, im April dieses Jahres taten es ihm Greenpeace International und Greenpeace Deutschland nach. Als Gründe nannten die Verbände den fortdauernden Kahlschlag in Wäldern. So legte Greenpeace-Mitarbeiter Christoph Thies in einem Zeitungs-Interview dar, dass die Wälder trotz FSC-Siegel abgeholzt würden, „vielleicht nur etwas weniger schnell.“

Manfred Ladwig und Thomas Reutter haben sich 25 Jahre nach der Gründung des FSC für ihren Film auf den Weg rund um den Globus gemacht, um zu recherchieren, ob der FSC die Zerstörung der Urwälder aufhalten kann – oder ob das FSC-System sogar ins Gegenteil verkehrt wird, weil es illegale Waldrodung nicht verhindert. Wird der Verbraucher also in seinem Glauben getäuscht, mit dem Kauf von Waren, die mit dem Siegel ausgezeichnet sind, etwas Gutes zu tun?

„Der FSC-Bericht ist eine Lüge“, sagt beispielsweise Marie de Lourdes Fonseca de Oliveira, die im Urwald in Brasilien lebt. Am Ende des Interviews ergänzt sie im Film: „Veracel bringt den Tod.“ Veracel ist eine Zellstofffabrik im Nordosten Brasiliens – und laut Einwohnern nicht nur für den Kahlschlag weiter Urwaldgebiete verantwortlich, sondern auch für große Armut unter der einheimischen Bevölkerung, deren Lebensgrundlage der Wald gewesen ist, bevor das Unternehmen seine Arbeiter geschickt hat.

Die beiden Filmemacher sagen, sie hätten sich um ein Interview mit Vertretern von Veracel bemüht – aber eine Absage erhalten. So ist es auch mit einigen anderen Verantwortlichen weiterer Unternehmen aus der Holzindustrie. Kim Carstensen, der FSC-Generalsekretär, lässt sich auf die Fragen ein und spielt beispielsweise die Folgen der totalen Abholzung von Urwäldern über weite Gebiete herunter. Nach zehn Jahren, so sagt Carstensen, sei alles wieder nachgewachsen. Solche Aussagen stehen im krassen Kontrast zu gezeigten Einschätzungen von Wissenschaftlern und Waldexperten. Auch die Bilder kahler Landschaften nähren Zweifel an dieser Aussage.

Zudem führt der Film vor, dass Korruption in manchen Ländern den Schutz des Waldes verhindert. Dass mancherorts Einheimische getötet werden, die versuchen, den Urwald zu schützen. Dass Menschen, die im Urwald leben und dort Holz für den Eigenbedarf schlagen dürfen, das Holz dennoch weiterverkaufen. Dass Menschen verhungern, weil ihnen verboten ist, den Wald weiterhin als Lebensgrundlage zu nutzen. Dass deshalb ganze Dörfer verwaist sind. Und der Film zeigt, wo im FSC die Schwachstellen sind, die manche zu nutzen wissen, um weiter so zu agieren, dass sie möglichst viel Profit aus den Wäldern schlagen können. Ein Umweltschützer fasst es am Ende zusammen, dass es des gesetzlichen Schutzes bedarf, wo Siegel versagen.

Die Ausbeutung der Urwälder. Kann ein Öko-Siegel die Forstindustrie stoppen? 16. Oktober, 21.45 Uhr, Arte.