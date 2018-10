Osnabrück. In der zweiteiligen ZDF-Dokumentation „Terra X: Verräterische Spuren – Die Geschichte der Forensik“ (Sonntag, 14. und 21. Oktober, 19.30 Uhr) geht „Tatort“-Darstellerin ChrisTine Urspruch in vielen kleinen Geschichten den Ursprüngen moderner Kriminalermittlungen auf den Grund.

Wissen Sie noch, was sich in grauer Vergangenheit hinter einem "Gespickten Hasen" verbarg? Das war alles andere als ein leckerer Sonntagsbraten, sondern ein ziemlich fieses Folterinstrument. Eingesetzt wurde diese mobile Stachelrolle wie auch zahlreiche andere Gerätschaften zum Zwecke einer zweifelhaften Wahrheitsfindung bei der „Aufklärung“ von Verbrechen. Wer das Pech hatte, verdächtigt zu werden, wurde so lange gequält, bis er vor lauter Pein und Verzweiflung ein Geständnis ablegte. Ob dabei der tatsächliche Täter überführt wurde oder nicht, war komplett nebensächlich. Hauptsache, ein Sündenbock war gefunden. Die scheinbare Aufklärungsquote war hoch, aber alles andere als verlässlich.

Heute ist das zum Glück anders. Im vergangenen Jahr betrug die polizeiliche Aufklärungsquote bei Mord in Deutschland 95,5 Prozent. Diese Erfolgsquote erklärt sich freilich nicht durch den Einsatz Gespickter Hasen und anderer Folterinstrumente. Dieser beständig hohen Aufklärungsquote liegt vielmehr akribische kriminaltechnische Ermittlungsarbeit zugrunde, deren Grundlagen zwar bis ins Zweite Jahrhundert nach Christus zurückreichen, aber im Wesentlichen erst vom späten 19. bis ins späte 20. Jahrhundert entwickelt wurden.

Wie sich die „Geschichte der Forensik“ entwickelt hat und mit welchen „Verräterischen Spuren“ Verbrechen heutzutage aufgeklärt werden, das wird diesen und kommenden Sonntag in der ZDF-Reihe „Terra X“ unterhaltsam und in Form von vielen kleinen Geschichten erzählt.

Wo Humor auf Schrecken trifft, explodieren Einschaltquoten

Dafür lassen Johannes Geiger (Buch) und Birgit Tanner (Buch und Regie) die aus der „Tatort“-Rolle der Münsteraner Gerichtsmedizinerin „Alberich“ bekannte Darstellerin ChrisTine Urspruch nun in verschiedene Rollen schlüpfen. So führt Urspruch als Erzählerin und Darstellerin mit Humor durch ein Themengebiet, das eigentlich mit Angst und Schrecken besetzt sein müsste. Aber wo Humor auf Schrecken trifft, explodieren die Einschaltquoten, wie man seit einer gefühlten Ewigkeit am Münster-„Tatort“ ablesen kann.

Natürlich lässt es sich Urspruch wie schon im „Tatort“ auch hier nicht nehmen, ein paar Witzchen über ihre eigene Kleinwüchsigkeit zu streuen. Und wenn im Hintergrund eines historisch anmutenden Sektionssaals plötzlich der greise Archimedes „Heureka“ rufend aus einem Bottich steigt, scheint „Terra X“ endgültig in Münster gelandet zu sein. Aber die zahlreichen Geschichten über historische kriminaltechnische Entwicklungen haben dann doch immer auch einen hintergründigen Informationsgehalt.





Es sind jedoch nicht nur Geschichten über historische Kriminalfälle, die in den beiden Folgen „Was Täter entlarvt“ sowie „Was Opfer preisgeben“ über Ermittlungsmethoden von einst und heute berichten. Auch Vordenkern und Wegbereitern der modernen Forensik wie dem legendären Berliner Kommissar Ernst Gennat werden kleine Geschichten gewidmet. Die Berliner Mordkommission in den 1920ern Jahren – „Babylon Berlin“ lässt ganz herzlich grüßen!

Sowieso – Fernsehserien und Forensik sind ein Thema für sich. Was der „Terra X“-Zweiteiler leider auslässt, ist die Wechselwirkung zwischen fiktiven TV-Serien und der Realität im grauen Alltag.

Der "CSI-Effekt"

Der Siegeszug der Forensik hat zahlreiche TV-Produzenten inspiriert und ihnen Erfolg beschert. Allen voran Produzent Jerry Bruckheimer sowie Autor und Serienerfinder Anthony E. Zuiker. Mit „CSI“ (2000 bis 2015) ist ihnen nicht nur eine der spektakulärsten Serienproduktionen aller Zeiten gelungen. Der Erfolg wirkte sich auch auf die Wirklichkeit aus – sehr zum Leidwesen von Ermittlern und Richtern.

Schon bald nach dem weltweiten Erfolg von „CSI“ machte der Begriff „CSI-Effekt“ seine Runde. Insbesondere in den USA soll es vermehrt dazu gekommen sein, dass Geschworene bei Gerichtsverhandlungen schon bei kleinen Delikten teure forensische Beweise forderten. Und dies möglichst sofort – obwohl im Gegensatz zur Serienfiktion im Laboralltag forensische Untersuchungen Tage bis Wochen dauern.

Auch wenn „CSI“ mit seinen insgesamt drei Ablegern „CSI: Miami“, „CSI NY“ sowie „CSI Cyber“ mittlerweile komplett eingestellt wurde, erfreuen sich Krimiserien mit einem forensischen Hintergrund nach wie vor großer Beliebtheit. So dreht sich in der ZDF-Serie „Die Spezialisten – Im Namen der Opfer“ alles um sogenannte „Cold Cases“. Das sind alte, ungelöste Fälle, die jetzt mit neuer Technik neu aufgerollt werden. Das Vorbild dafür liegt freilich in einer weiteren Bruckheimer-Produktion mit dem Titel „Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen“.

Mittlerweile findet das Thema Forensik aber auch immer häufiger Einzug in historisch angelegten Serien. Das gilt nicht nur für „Babylon Berlin“. Sondern beispielsweise auch für die im späten 19. Jahrhundert in New York angesiedelte Serie „The Alienist – Die Einkreisung“ (Netflix), in der Daniel Brühl als Psychologe Laszlo Kreizler mit damals neuartigen psychologischen Ermittlungsmethoden experimentiert.

„Terra X: Verräterische Spuren“. ZDF, sonntags, 14. und 21. Oktober, 19.30 Uhr.