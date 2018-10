Osnabrück/Berlin. Es ist der erste deutsche Spielfilm seit langem, der im Iran gedreht wurde: „Liebe auf Persisch“ überzeugte erst den Iranischen Botschafter, später das Außen- und das Kulturministerium des Landes.

Der Film versuche, „die kulturellen und gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Deutschland und dem Iran komödiantisch zu spiegeln“, erzählt Ivo-Alexander Beck im Telefonat mit unserer Redaktion. Über eine Kollegin mit persischen Wurzeln sei er auf die Idee gekommen, im Land am Kaspischen Meer einen Film für die ARD umzusetzen. Von Anfang an sei klar gewesen: „Wir wollten bewusst keinen harten politischen Film machen“, erinnert sich der Produzent. Vielmehr sei es ihm ein Anliegen gewesen, mit Vorurteilen aufzuräumen, weshalb der Film auch mit einigen Klischees spiele.

Die Geschichte beginnt mit einem Anruf der Mutter Irmi Leitner (Johanna Bittenbinder) bei Sohn Robert (Felix Klare): „Papa ist weg!“, beklagt sie sich sorgenvoll. Nach Teheran soll Achim (Günther Maria Halmer) sich aufgemacht haben, um Schulden für sein marodes Unternehmen einzutreiben.

Die Familienbande sind seit einiger Zeit recht locker gestrickt bei den Leitners. Dennoch setzt sich Robert in den Flieger in die Hauptstadt des Iran, wo er zunächst kein Lebenszeichen seines Vaters findet. Deshalb macht er sich auf in den Süden des Landes. Da er die Sprache und auch einige kulturelle Grundlagen Persiens nicht beherrscht, begleitet ihn Shirin (Mona Pirzad). Damit die schöne Deutschlehrerin mit einem Faible für Schwester S und Goethe mit ihm reisen darf, müssen die beiden eine Scheinehe eingehen. Wer deutsche Komödien kennt, wird ahnen, wie diese Konstellation sich entwickelt. Aber auch Roberts Vater ist nicht allein aus beruflichen Gründen im Iran unterwegs.

Während des Drehs habe sich das Team frei bewegen können, betont Beck: „Wir haben keine Kompromisse machen müssen“. Allerdings sei von Beginn an klar gewesen, dass drei Szenen nicht im Iran gedreht werden dürfen. Da ist zum einen eine Party, zu der Robert und Shirin sich aufmachen. „Offiziell ist der Besitz und der Konsum von Alkohol im Iran verboten. “, sagt Beck, der zugleich erzählt, dass inoffiziell das Gegenteil der Fall ist. Die Szene, in der sich Shirin auf einem Steg auszieht, durfte auch nicht im Iran aufgenommen werden, weil Frauen sich öffentlich nicht nackt zeigen dürfen. Zudem ist es Männern und Frauen nicht erlaubt, sich öffentlich zu berühren. So musste auch eine Bettszene für den Dreh ins Ausland ausgelagert werden.

Eine erste Idee zum Film sei Ende 2016 entstanden. „Es hatte sich durch den Atomdeal damals eine Tür geöffnet. Es wehte ein ‚Wind of Change‘ durch das Land“, sagt Beck. Gemeinsam mit dem Autor Sebastian Orlac wurde ein Drehbuch entwickelt und die Geschichte dem Iranischen Botschafter vorgelegt. Der habe sie für gut befunden und das Anliegen der Produktionsfirma an das Außenministerium und das Kulturministerium seiner Heimat weitergeleitet. Das OK kam – gedreht wurde vergangenen Oktober. „Das ist im Vergleich zu anderen Produktionen der Turbo-Gang gewesen“, betont Ivo-Alexander Beck. Das liege auch daran, dass die Produktionsfirma ARD Degeto stark an das Projekt geglaubt habe.

Für das gesamte Team sei der Dreh etwas Besonderes gewesen. Vor allem aber für die Hauptdarstellerin: Mona Pirzad sei als Zweijährige mit ihren Eltern aus dem Iran nach Deutschland gekommen und seither nicht wieder dort gewesen. Vor allem, weil die Großmutter Angst um sie gehabt habe. Er könne das verstehen, sagt Beck: „Viele Familien sind durch die Flucht aus dem Iran auseinandergerissen und bis heute belastet.“

Anzeige Anzeige

Offiziell begleitet wurden die Dreharbeiten nicht. Aber es habe Gerüchte gegeben, dass ein Vertreter des Geheimdienstes ein Auge auf die Produktion habe. Gemerkt hätte er das jedoch nicht, sagt Beck: „Wir haben am Set frei gesprochen und uns frei bewegt.“ Das sei eben auch so ein Klischee: Das des totalen Überwachungsstaates. Andere Klischees hingegen haben sich bewahrheitet: das der Gastfreundlichkeit der Perser, des köstlichen Essens und das der Herzlichkeit. „Die Menschen dort sind extrem zugewandt. Und auch wenn wir abends unterwegs waren, wurden wir sehr oft angesprochen.“ Ihm persönlich habe der Dreh wieder einmal gezeigt, wie wichtig es sei, sich immer selbst ein Bild zu machen, sagt Beck und ist im nächsten Satz bei der Situation hier in Deutschland, wo sich manche an fremden Kulturen reiben, ohne die Menschen zu kennen.

Liebe auf Persisch. 19. Oktober, 20.15 Uhr, Das Erste