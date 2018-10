Osnabrück. Der Angriff auf einen Obdachlosen verknüpft drei Frauen-Schicksale. Petra K. Wagners atmosphärisches Gesellschaftsporträt "Frankfurt, Dezember 17". Mittwoch, 20.15 Uhr in der ARD.

Es gibt sie! Bemerkenswerte Produktionen im Fernsehen, diesem geprügelten Hund. "Frankfurt, Dezember 17" gehört mal definitiv dazu. Zwar steht der Film von Petra K. Wagner in den ersten Minuten auf etwas wackligen Beinen, wenn er sich anschickt, eine jugendliche Obdachlose im Frankfurter Milieu anzusiedeln. (Ja, sie hat's nicht einfach. Das hatten wir uns schon gedacht.) Aber nach gut dreißig Minuten schreitet der Film plötzlich traumwandlerisch sicher auf einem atmosphärisch dichten, äußerst organischen Geflecht aus Figuren und Stimmungen.

Auslöser der Handlung ist ein äußerst brutaler Angriff auf einen Obdachlosen, in dessen Folge sich die Schicksale mehrerer unmittelbar oder indirekt beteiligter Personen kreuzen. Diese Personen, und es sind gar nicht mal wenige, reifen in knappen, klug entwickelten Szenen zu vielschichtigen Figuren. Es gibt auch zwei formale Elemente, die diese außergewöhnlich intime Atmosphäre kreieren: Der weitestgehende Verzicht auf Musik (dieses blöde Film-Maggi). Und umwerfend schön: Unvermittelte Blicke der Protagonisten in die Kamera, direkte Ansprache an den Zuschauer. So entfaltet sich ein facettenreiches, nachdenkliches Drama als Porträt unserer Gesellschaft.

Wertung: 6 von 6 Sternen

Frankfurt, Dezember 17; 17.10.18; 20:15 Uhr, ARD