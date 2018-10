Osnabrück. Der Tatort kommt heute Abend aus Wien. „Her mit der Marie!“ ist eine der bislang schwächsten Vorstellungen der Darsteller Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer. Daran ändert auch nichts, dass Simon Schwarz als „Inkasso-Heinzi“ diesmal eine größere Rolle hat als bislang.

Die erste Leiche ist ein Fuchs. Liegt auf der Straße und wird noch einmal überfahren. Von zwei Geldkurieren einer grauen und ziemlich pummeligen Eminenz der Wiener Unterwelt mit Namen Dokta (Erwin Steinhauer). Kurz darauf ist auch einer der beiden Männer tot. Überfallen und erschossen von einem Unbekannten, der es auf die Fracht der beiden abgesehen hatte.

Und schon sitzen die Wiener Kommissare Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und der Gangsterboss quasi im selben Boot: Sie wollen den Mörder finden.









Gar nicht so eine schlechte Ausgangssituation für einen Krimi, die Stefan Hafner und Thomas Weingartner da ins Drehbuch geschrieben haben. Doch was folgt, passt eher in die Kategorie Schmarrn. Ein paar Gangsterkarikaturen spazieren durchs Bild, machen böse Gesichter und schlechte Sprüche. Und Inkasso-Heinzi (Simon Schwarz) wird zum Zankapfel der Ermittler.

Deren Assi Schimpf (Thomas Stipsits) wiederum stellt sich derart deppert an, dass man ihn nicht mal mit dem Aufpumpen von Polizeifahrrädern betrauen möchte. Der Mann bewirbt sich seit seiner Einführung zunehmend für den Posten der überflüssigsten Tatort-Figur der Gegenwart. Und als Zuschauer fragt man sich ständig: Geht's noch?

Anzeige Anzeige









Spannender ist es da schon, wenn sich die trockene Alkoholikerin Bibi Fellner zu Hause eine Flasche Bier an den Hals setzt und im Supermarkt einen Sixpack in den Einkaufswagen legt. Der Rückfall?

Selbst diese Frage wird nicht zufriedenstellend beantwortet. Eigentlich ist dieser ganze Tatort ein Rückfall – nämlich in jene Zeiten, in den dem aktuellen Wiener Team nach starkem Start die Luft ausgegangen war und sich Langeweile wie Mehltau über die Filme legte. (So war der letzte Tatort aus Wien)









Es war die Zeit, als die Crime-Story in den Hintergrund rückte und die ehepaaresken Streitereien zwischen Eisner und Fellner nach vorn. Das wird jetzt schon ein paar Jahre so praktiziert und auch Regisseurin Barbara Eder scheint großen Gefallen daran gefunden zu haben.

Fürs Publikum hingegen ist das alles eher ermüdend. Man weiß ja eh, wie’s ausgeht: Am Ende haben sie sich wieder lieb und ihren Fall gelöst. Und so verliert sich auch „Her mit der Marie!“ irgendwo zwischen Krimi und Komödie und weiß bis zum Schluss nicht, was es denn nun sein will.









Was ist nur passiert in Wien? Wie kann man nach so einem grandiosen Start derartig tief sinken? Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer können’s doch – das haben sie eindrucksvoll bewiesen. Aber ohne gutes Drehbuch ist jeder Schauspieler am Ende eine arme Sau.





Tatort: Her mit der Marie!. Das Erste, Sonntag, 14. Oktober 2018, 20.15 Uhr.

Wertung: 2 von 6 Sternen