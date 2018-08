Berlin. Trotz mieser Quoten: "Promi Big Brother" wagt 2018 eine sechste Staffel. Wer sind die Kandidaten? Wann geht's los?

Im letzten Jahr kursierten Gerüchte um die Einstellung von "Promi Big Brother". Im Sommer 2018 gibt Sat.1 dem Format nun doch noch eine Chance.









Wann startet „Promi Big Brother 2018“?

Zum sechsten Mal schenkt Sat.1 der Unterschicht des Glamours zwei Wochen Sendezeit: Am Freitag startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Die Premieren-Show läuft live um 20.15 Uhr.

Wer sind die Kandidaten?

Sat.1 hält die Teilnehmerliste noch unter Verschluss; die „Bild“ bringt allerdings schon Namen ins Spiel. Diese Kandidaten sollen dabei sein:

Implantat-Star: Das erotische Promi-Segment wird demnach von Sophia Vegas vertreten, der Ex-Frau des Ex-Zuhälters Bert Wollersheim. Vor zwei Jahren hat die 30-Jährige bereits das Dschungelcamp absolviert, was im Idealfall aber niemandem auffallen dürfte: Als serielle Patientin der Schönheitschirurgie sieht Vegas bei jedem Auftritt anders aus. Erst im letzten Jahr hat sie sich zwei Rippen entfernen lassen. (Sophia Vegas gedemütigt: Wieso sie Menderes im Dschungel unterlag)

Ex-Kandidat: Mit Alphonso Williams zieht der „Bild“ zufolge ein erwiesener Publikumsliebling ein. In der 14. DSDS-Staffel hatte RTL den 56-Jährigen trotz Erfolg im Auslands-Recall stillschweigend aus den Motto-Shows gestrichen – woraufhin die Empörung so laut wurde, dass der Sänger per spontan erfundener Wildcard zurückgeholt wurde und das Finale gewann. (Chaos bei der DSDS-Wildcard: Was wirklich lief)









Berufsgigolo: Schwülstige Flirts mit den anderen Kandidatinnen? Widerliche Verbalausfälle? Was immer man sich vom „Promi Big Brother“ verspricht – Johannes Haller hat es drauf. Als Finalist der „Bachelorette 2017“ und ruppiger Rosenbruder von „Bachelor in Paradise“ ist er in Rekordzeit zum gern gebuchten TV-Schnösel aufgestiegen. (Fake-Vorwurf beim Bachelor: Was sagen die Rosenbrüder?)









Wer moderiert die sechste Staffel?

Seit Oliver Pocher sich selbst in der ersten Staffel mehr blamiert hat als seine C-Stars, liegt PromiBB in der Hand von Jochen Schropp. Im vergangenen Jahr stand ihm Jochen Bendel als Ko-Moderator zur Seite; diesmal übernimmt Marlene Lufen diese Rolle. Zum Ausgleich und zum Kennenlernen unterstützt Schropp seine Kollegin vorher eine Woche lang beim Frühstücksfernsehen von Sat.1, das er vom 6. bis zum 10. August mit ihr zusammen präsentieren wird.

Wer hat die ersten Staffeln von „Promi Big Brother“ gewonnen?

2013 berichtete Jenny Elvers-Elbertzhagen bei „Promi Big Brother“ von ihrem Entzug und wurde mit dem Sieg belohnt. 2014 baute Aaron Troschke den Sympathieträger-Status aus, den er sich als Teilnehmer von „Wer wird Millionär?“ erworben hatte. 2015 krönte der Profi-Fußballer David Odonkor seine zweite Karriere als TV-Promi mit einer Siegprämie von 100.000 Euro. 2016 widerlegte Uschi Glas‘ Sohn Benjamin Tewaag alle Erwartungen an einen Boulevard-Krawallinski und eroberte die Herzen der Zuschauer. 2017 gewann Jens Hilbert, ein Franchise-Unternehmer aus der Enthaarungsbranche, der seinen Promi-Status der Reality Soap „Secret Millionaire“ verdankt.

Wie haben sich die Quoten von „Promi Big Brother“ entwickelt?

Nach der ersten Staffel wirkte „Promi Big Brother“ wie eine Totgeburt: Nur 1,9 Millionen Zuschauer erreichten Oliver Pocher und Cindy aus Marzahn im Schnitt der 15 Folgen. Pocher flog raus, und die Quoten stiegen: In der zweiten Staffel kam die Show 2014 auf einen Schnitt von 2,89 Millionen Zuschauer pro Folge. Seitdem geht es wieder abwärts: Die dritte Staffel hatte einen Schnitt von 2,38 Millionen Zuschauern, die vierte fiel auf 1,95 Millionen. Und 2017 unterbot Sat.1 zum ersten Mal das Desaster des Debüts – mit nur noch 1,81 Millionen Zuschauern pro Folge.