Berlin. Joko Winterscheidt schickt einen Amateur zu Tyron Zeuge in den Ring - die neue Folge von "Beginner gegen Gewinner".

Am Samstag, 4. August, zeigt Pro Sieben eine neue Ausgabe von Joko Winterscheidts „Beginner gegen Gewinner“ (20.15 Uhr). Wieder treten Amateure gegen Profi-Sportler an - denen sie zuvor ein Handicap ihrer Wahl aufbrummen.









Wer tritt an? Die Profi-Sportler aus "Beginner gegen Gewinner"

Den größten Mut beweist in der aktuellen Ausgabe Vadim aus Altötting: Der 28-Jährige fordert den Box-Meister Tyron Zeuge (zum Kampfzeitpunkt WBA-Weltmeister) heraus und riskiert dabei nicht nur eine Blamage, sondern auch eine üble Tracht Prügel. Immerhin kann er den Gegner bremsen - mit einem Mono-Boxhandschuh, Gummibändern zwischen den Armen oder mit Rollschuhen.

Bei weiteren Duellen treten Weltmeister und Olympioniken der Disziplinen Billard, Beachvolleyball, Kitesurfen, Diskuswurf und Bowling gegen Laien an. Winterscheidt selbst tritt in seiner „Joko Challenge“ gegen Andreas Birnbacher an, den 25-fachen deutschen Meister und Weltmeister im Biathlon. Als Promi-Gäste begleiten Johannes B. Kerner und Tim Mälzer das Geschehen. (Earn your Song: Worum geht's in Jokos neuer Show?)









Was machen Joko und Klaas als Nächstes?

Direkt nach "Beginner gegen Gewinner" wiederholt Pro Sieben "Die beste Show der Welt", in der Joko und Klaas im Februar 2017 Formate wie "Let's Dance on Ice" und "The Noise of Germany" getestet haben. Am kommenden Samstag, 11. August, ist "Die beste Show der Welt" dann auch wieder in einer neuen Ausgabe zu sehen. Diesmal hat eins der Mini-Formate schon vor der Ausstrahlung gewonnen: Joko Winterscheidts Musik- und Game-Show "Earn your Song" wird im Herbst auch als Vollversion auf Pro Sieben zu sehen sein. (Beginner gegen Gewinner: Wie gut war die Premiere?)