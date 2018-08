Osnabrück. Eberhofer ist wieder da. Während in bayerischen Kinos mit „Sauerkrautkoma“ die fünfte Verfilmung der niederbayerischen Kultkrimis anläuft, kommt das bundesweite TV-Publikum am Montagabend in den Genuss der vierten: „Grießnockerlaffäre“.

„Weißwurstäquator“ ist laut Wikipedia ist „die scherzhafte Bezeichnung für eine gedachte Kulturgrenze zwischen Altbayern und dem übrigen Deutschland.“ Dessen Lage orientiere sich dabei „grob am Verbreitungsgebiet der Münchner Weißwurst, die beispielhaft als Wahrzeichen bayrischer Esskultur dient“.

Man könnte den Weißwurstäquator aber auch ganz anders definieren: Südlich davon bekommt das Kino-Publikum immer die neuesten Verfilmungen von Rita Falks Eberhofer-Krimis zu sehen – so wie in dieser Woche, wenn am Donnerstag mit „Sauerkrautkoma“ der fünfte Film dieser mit bislang 2,5 Millionen Besuchern höchst erfolgreichen Reihe anläuft.









Nördlich dieser Grenze sind die Kultkrimis aus Niederbayern unverständlicherweise nur in ganz wenigen ausgesuchten und offenbar besonders stilsicheren Lichtspielhäusern zu sehen. Ansonsten hat das Publikum nur die Chance, den Fernseher einzuschalten und sich eine schon etwas betagtere Folge anzusehen: Das Erste zeigt an diesem Montag mit „Grießnockerlaffäre“ den vierten Eberhofer-Krimi, der wieder mal dem Münster-Tatort seinen Rang als lustigstes Krimi-Format im deutschen Fernsehen streitig macht.





Für Uneingeweihte: Franz Eberhofer ist ein Dorfpolizist im fiktiven niederbayerischen Niederkaltenkirchen, an dem sein Darsteller Sebastian Bezzel vor allem mag, „dass er sich nichts scheißt,“ wie er mal im Gespräch mit unserer Redaktion sagte. Zusammen mit seinem Spezi Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) löst er die skurrilsten Fälle. Wobei Eberhofers On-Off-Flamme Susi (Lisa Maria Potthoff), sein kiffender Vater (Eisi Gulp), die nur gelegentlich schwerhörige Oma (Enzi Fuchs) und sein Dienststellenleiter Moratschek (Sigi Zimmerschied) für so manchen Stolperstein gut sind. (Hier gibt's ein ausführliches Interview mit Sebastian Bezzel)









In „Grießnockerlaffäre“ wird’s nun doppelt eng für den Eberhofer: Für seine Susi waren ihre Oma und er immer die wichtigsten Menschen auf der Welt – nun aber ist die Oma tot und Susi kann sich ganz auf den Franz konzentrieren und ihre Hochzeitspläne forcieren.

Schlimmer aber noch: Nach einer feuchtfröhlichen Kollegenhochzeit zieht sich der verhasste „Arschl“ Barschl (Francis Fulton-Smith) den Zorn der übrigen Polizisten zu, als eine Alkoholkontrolle veranstaltet – bis ihn Eberhofer, mit dem er schon zuvor aneinandergeraten war, mit vorgehaltener Waffe bedroht und stoppt. Am nächsten Morgen wird Barschl tot aufgefunden – mit einem Messer im Rücken, in dessen Griff ein Name eingraviert ist: Franz Eberhofer.









Wenig holt ein Sondereinsatzkommando Eberhofer aus dem Bett – und verfrachtet den völlig verkaterten und erinnerungsfreien Polizisten aufs Revier, wo ihm die spindeldürre und von allen Kollegen nur „Thin Lizzy“ genannte interne Ermittlerin (Nora Waldstätten) den Mordverdacht eröffnet. Und zusätzlich ein paar Einzelheiten aus Eberhofers Personalakte parat hält: Niedrige Frustrationsgrenze, mangelnde Teamfähigkeit, Störung der Impulskontrolle, narzistische Wut. Und als Höhepunkt: Beihilfe zur Entmannung eines Kinderschänders.









„Grießnockerlaffäre“ ist über weite Strecken wieder krachend komisch, herrlich schwarzhumorig und so gut verständlich, dass man auch in Ostfriesland oder Vorpommern seinen Spaß daran haben kann, ohne einen Simultandolmetscher zu benötigen. Schon immer klasse, aber diesmal besonders gut inszeniert ist dabei der überdimensionale Kreisverkehr, in dem sich die irrsten Dinge abspielen. Ein Kreisel quasi auf dem Weg von der Neben- zur Hauptrolle.

Grießnockerlaffäre. Das Erste, Montag 6: August 2018, 20.15 Uhr.